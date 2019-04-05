Франция расследует свою причастность к геноциду в Руанде

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Президент Франции Эмманюэль Макрон создал специальную комиссию, которая выяснит роль Франции во время геноцида в Руанде в 1994 году, во время которого представители народа хуту в течение ста дней убили около 800 000 представителей народа тутси. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

В комиссии войдут восемь историков и исследователей. Они будут изучать исторические архивы Франции за период с 1990 до 1994 года, которые могут иметь отношение к геноциду в Руанде.

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Расследование должно быть завершено в течение двух лет. Ожидается, что оно предоставит более глубокое понимание и знание истории геноцида тутси и в дальнейшем будет использоваться при изучении этой трагедии во Франции.

Кроме того Макрон пообещал обеспечить дополнительными ресурсами французский суд, рассматривающий дела, связанные с геноцидом в Руанде. Для работы над этими делами будут привлечены дополнительные следователи, чтобы вероятные виновники геноцида, в отношении которых осуществляется расследование, предстали перед судом в течение разумных временных рамок.

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7 апреля во Руанде пройдут траурные мероприятия в память о жертвах геноцида. Руанда ранее выдвигала обвинения в адрес Франции в соучастии в совершении геноцида и в поддержке правительства, которое был сформирован представителями народа хуту, а также в оказании помощи преступникам во время их бегства. Франция эти обвинения в свой адрес отвергает.