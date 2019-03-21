Решение ЕСПЧ позволяет назвать действия СССР геноцидом - ЕП

Фото: EPA

Решение Европейского суда по правам человека от 12 марта относительно геноцида в Литве расширило рамки трактовки термина "геноцид", под который теперь могут подпадать и действия Советского Союза. Об этом сообщает ЕП.

В решении ЕСПЧ по делу "Дрелингас против Литвы" говорится, что заявитель на законных основаниях был осужден за причастность к геноциду. Суд отклонил жалобу бывшего сотрудника КГБ Станиславаса Дрелингаса, признанного виновным в геноциде за участие в операции по задержанию командира литовских партизан, боровшихся с советской властью, Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса, уточняет Delfi.

Реклама

Таким образом, ЕСПЧ признал, что репрессии Советского Союза против партизан как значительной части национальной группы могут считаться геноцидом.

По данным, представленным литовским правительством в ЕСПЧ, до 1953 года от советских репрессий пострадали около 500 тысяч литовцев. В независимом литовском государстве эти действия Советского Союза были квалифицированы как геноцид. Сначала это определил специальный закон об ответственности за геноцид жителей Литвы (1992 г.), а затем и Уголовный кодекс Литвы (2003 г.). В последнем документе в перечень групп, против которых может быть направлено преступление геноцида (национальные, этнические, расовые или религиозные), добавили социальные и политические группы.

Обращаясь в суд, Дрелингас и его адвокаты указывали именно на этот последний пункт, пишет Новая газета. Они утверждали, что партизанское движение должно оцениваться как деятельность политической группы, поэтому действия против партизан не могут считаться геноцидом.

Согласно международному праву, геноцидом считаются действия, целью которых является уничтожение какой-либо национальной, этнической, расовой или религиозной группы. После Второй мировой войны СCСР блокировал предложение признать в международной концепции геноцидом истребление людей на политическом основании.

Судьи ЕСПЧ 12 марта признали, что советские репрессии имели цель воздействовать на демографическое положение литовского народа, а партизаны и их связные "выполняли существенную роль в сохранении национальной идентичности, культуры и национального самосознания".

Своим решением ЕСПЧ позволил расширить трактовку термина "геноцид", и теперь под него могут подпадать действия по массовому истреблению людей за их политические убеждения, социальный статус, имущественное положение и др.

30 ноября прошлого года американский штат Род-Айленд признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.