В Южной Америке нашли дерево возрастом около 10 млн лет — фото

Нашли дерево на безжизненном плато, где раньше, по мнению ученых, царили тропические леса

В Перу в глубине Центральных Анд под вулканическими породами ученые нашли ископаемое 30-метровое дерево. По предварительным оценкам, его возраст достигает около десяти миллионов лет, сообщает научный журнал Американской ассоциации содействия развитию науки Science Advance.

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Дерево был найдено на безжизненном плато, что свидетельствует о том, что много миллионов лет назад здесь были совсем другие климатические условия, отмечают ученые. Предполагается, что раньше в этой местности были влажные тропические леса. Сейчас аналогичного климата на Земле нет нигде, уверены исследователи.

По словам ученых, раньше им удавалось находить только отдельные фрагменты каких-то окаменелостей, а в этот раз находкой стал целый ствол окаменелого дерева с развитой корневой системой.

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Дарья Мостовая

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