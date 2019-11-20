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В Перу нашли 143 гигантских геоглифа: им около 2000 лет - фото

В Перу нашли 143 гигантских геоглифа: им около 2000 лет - фото - Фото
Иллюстративное изображение: pixabay.com
20.11.2019, 10:09

Рисунки изображают животных, людей и других живых существ. Их можно разглядеть только с воздуха

Ученые из Японии нашли на плато Наска 143 геоглифа, которые были созданы в период с 100 года до нашей эры до 300 года н.э. Об этом сообщает Yamagata University.

В 2004 исследователи начали анализировать спутниковые снимки плато и соседних мест в поисках геоглифов. В 2010 году они начали проводить полевые работы, а в 2018 подвели итоги: они нашли 142 геоглифа. 

143-й рисунок был найден при помощи искусственного интеллекта, который помог им проанализировать спутниковый снимок. В 2019 году они нашли геоглиф, который изображал трехглазое существо с длинными ушами. 

Размеры рисунков составляют от пяти до 50 метров, а самый больший геоглиф раскинулся на около 100 метров.

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геоглиф наука плато
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