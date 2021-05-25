Трагедия. В Перу перед выборами террористы-коммунисты убили 14 человек, в том числе детей
В Перу накануне выборов террористы организации "Сендеро Луминосо" убили по меньшей мере 14 человек, в том числе двух детей. Об этом сообщает Reuters.
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По данным перуанских военных, убийства произошли в отдаленном районе страны, известном производством кокаина. Боевики сожгли некоторые тела.
На месте бойни нашли брошюры, призывающие перуанцев воздержаться от голосования на президентских выборах 6 июня.
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Военные назвали убийства "актом геноцида" и заявили, что террористы ранее говорили о таких нападениях как о "социальной чистке".
Командующий местной полиции прогнозирует, что смертей будет еще больше. Часть членов "Сияющего пути" работает в регионе телохранителями наркоторговцев.
- 11 апреля 2021-го в Перу прошел первый тур выборов президента. Во второй тур прошли Кастильо и Фухимори, голосование запланировано на 6 июня.
- В ООН отреагировали на убийство людей в Перу и призвали участников выборов "действовать ответственно, избегая языка ненависти".
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