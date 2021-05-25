UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Трагедия. В Перу перед выборами террористы-коммунисты убили 14 человек, в том числе детей

25.05.2021, 10:29
Трагедия. В Перу перед выборами террористы-коммунисты убили 14 человек, в том числе детей - Фото
Полиция Перу (Фото: EPA)

В Перу накануне выборов террористы организации "Сендеро Луминосо" убили по меньшей мере 14 человек, в том числе двух детей. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным перуанских военных, убийства произошли в отдаленном районе страны, известном производством кокаина. Боевики сожгли некоторые тела.

На месте бойни нашли брошюры, призывающие перуанцев воздержаться от голосования на президентских выборах 6 июня.

Читайте также: В Перу президент пробыл на посту шесть дней. Это не рекорд – были лидеры и на час

Военные назвали убийства "актом геноцида" и заявили, что террористы ранее говорили о таких нападениях как о "социальной чистке". 

Командующий местной полиции прогнозирует, что смертей будет еще больше. Часть членов "Сияющего пути" работает в регионе телохранителями наркоторговцев.

СПРАВКА. Сендеро Луминосо ("Сияющий путь") маоистской идеологии появились в 1960 году как ветка коммунистической партии Перу, но в 1980-м перешла к вооруженной партизанской борьбе с правительством. За время существования от рук ее членов погибли десятки тысяч человек. Сейчас связь с этими радикалами  приписывают социалисту Педро Кастильо, который на выборах в Перу будет противостоять консерватору Кейко Фухимори. Кастильо эту информацию отрицает.
  • 11 апреля 2021-го в Перу прошел первый тур выборов президента. Во второй тур прошли Кастильо и Фухимори, голосование запланировано на 6 июня.
  • В ООН отреагировали на убийство людей в Перу и призвали участников выборов "действовать ответственно, избегая языка ненависти".
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
боевики выборы перу террористы Сияющий путь Сендеро Луминосо убийство
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 