Трагедия. В Перу перед выборами террористы-коммунисты убили 14 человек, в том числе детей

В Перу накануне выборов террористы организации "Сендеро Луминосо" убили по меньшей мере 14 человек, в том числе двух детей. Об этом сообщает Reuters.

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По данным перуанских военных, убийства произошли в отдаленном районе страны, известном производством кокаина. Боевики сожгли некоторые тела.

На месте бойни нашли брошюры, призывающие перуанцев воздержаться от голосования на президентских выборах 6 июня.

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Военные назвали убийства "актом геноцида" и заявили, что террористы ранее говорили о таких нападениях как о "социальной чистке".

Командующий местной полиции прогнозирует, что смертей будет еще больше. Часть членов "Сияющего пути" работает в регионе телохранителями наркоторговцев.

СПРАВКА. Сендеро Луминосо ("Сияющий путь") маоистской идеологии появились в 1960 году как ветка коммунистической партии Перу, но в 1980-м перешла к вооруженной партизанской борьбе с правительством. За время существования от рук ее членов погибли десятки тысяч человек. Сейчас связь с этими радикалами приписывают социалисту Педро Кастильо, который на выборах в Перу будет противостоять консерватору Кейко Фухимори. Кастильо эту информацию отрицает.

11 апреля 2021-го в Перу прошел первый тур выборов президента. Во второй тур прошли Кастильо и Фухимори, голосование запланировано на 6 июня.

В ООН отреагировали на убийство людей в Перу и призвали участников выборов "действовать ответственно, избегая языка ненависти".

Оксана Житнюк

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