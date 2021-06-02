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В Киеве заработали пункты вакцинации работников образовательных учреждений: адреса

02.06.2021, 19:13
В Киеве заработали пункты вакцинации работников образовательных учреждений: адреса - Фото
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - Volodymyr Petrov, EPA)

В Киеве заработали пункты вакцинации работников учебных заведений города. Вакцину Pfizer предоставило Министерство здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Как отмечается, в целом во всех районах столицы открыли 17 таких пунктов для проведения вакцинации против коронавируса препаратом Pfizer. 

"Специалисты Госпродпотребслужбы совместно с руководством учебного заведения и работниками районных секторов здравоохранения наладили процесс вакцинации в центрах. Прививочные бригады уже начали проводить прививки", – сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, на вакцинацию приглашают заранее.

"Для того, чтобы вакцинировать работников образовательного коллектива руководителю учреждения необходимо представить данные о желающих привиться в районный отдел образования. После этого их телефону пригласят на конкретный день на вакцинацию", – отметил Поворозник.

Пункты вакцинации работников учебных заведений Киева:

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Наталия Медведева
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вакцинация коронавирус Pfizer
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