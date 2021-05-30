Ляшко анонсировал "привилегии" для вакцинированных от COVID-19

На следующей неделе правительство будет рассматривать новые изменения в постановлении о карантине в Украине – в их числе "определенные привилегии" для вакцинированных граждан. Об этом сообщил министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире Украина 24.

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Также по его словам, украинцы, которые завершили вакцинальный цикл смогут получить соответствующее международное свидетельство.

"Мы анонсировали COVID-паспорта на 1 июля. Сейчас активно этим занимается Министерство цифровой трансформации с соответствующими подразделениями Минздрава. В то же время те, кто получил две прививки и завершил полный цикл вакцинации, могут получить сегодня международное свидетельство", – сказал министр.

7 мая сообщалось, что Украина рассчитывает на увеличение запланированных объемов поставок в 2021 году антикоронавирусной вакцины из Индии Novavax с 10 млн до 15 млн доз и объема первой партии с 2 до 4 млн доз.

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Станислав Стороженко

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