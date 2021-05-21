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Из США до августа могут приехать новые партии вакцины – Ляшко

21.05.2021, 18:00
Из США до августа могут приехать новые партии вакцины – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Бывший американский конгрессмен Джим Слаттер, а также его коллеги заверили министра здравоохранения Виктора Ляшко в том, что США поставят в Украину новые партии вакцины до августа. Об этом глава МОЗ написал в Facebook. 

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"Получил заверения в помощи поставки в Украину вакцины от ведущей американской компании", – отметил министр. 

По его словам, вопрос получения вакцины находится под его "личным контролем" и является приоритетным. 

Читайте также: Дефицит поставок вакцин по COVAX может затянуться еще на полгода из-за Индии – Reuters

Станислав Стороженко
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Виктор Ляшко минздрав вакцина США конгресс
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