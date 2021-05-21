Из США до августа могут приехать новые партии вакцины – Ляшко
21.05.2021, 18:00
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Бывший американский конгрессмен Джим Слаттер, а также его коллеги заверили министра здравоохранения Виктора Ляшко в том, что США поставят в Украину новые партии вакцины до августа. Об этом глава МОЗ написал в Facebook.
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"Получил заверения в помощи поставки в Украину вакцины от ведущей американской компании", – отметил министр.
По его словам, вопрос получения вакцины находится под его "личным контролем" и является приоритетным.
- 7 мая сообщалось, что Украина рассчитывает на увеличение запланированных объемов поставок в 2021 году антикоронавирусной вакцины из Индии Novavax с 10 млн до 15 млн доз и объема первой партии с 2 до 4 млн доз.
- Всего Украина законтрактовала порядка 45-47 млн доз вакцины, сообщал вчера на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.
- Сегодня стало известно, что Pfizer и BioNTech по сниженным ценам предоставят 2 млрд доз своей вакцины против коронавируса бедным странам и странам со средним достатком.
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