UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. Pfizer и BNT поставят небогатым странам 2 млрд доз вакцины по сниженным ценам

21.05.2021, 16:22
Коронавирус. Pfizer и BNT поставят небогатым странам 2 млрд доз вакцины по сниженным ценам - Фото
Альберт Бурла (фото - ЕРА)

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech по сниженным ценам предоставят 2 млрд доз своей вакцины против коронавируса бедным странам и странам со средним достатком. Об этом заявил гендир Pfizer Альберт Бурла на глобальном саммите здравоохранения, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Pfizer и BioNTech обязуются предоставить 2 миллиарда доз наших вакцин против COVID-19 в страны со средним и низким уровнем доходов в течение следующих 18 месяцев", – заявил он.

По словам Бурлы, в 2021 компании рассчитывают поставить 1 млрд доз, столько же – в 2022-м. 2 млрд доз хватит, чтобы вакцинировать 1 млрд человек, учитывая двухдозную схему вакцинации препаратом Pfizer / BioNTech. 

Читайте также: Как вакцинация Pfizer-BioNTech влияет на тромбоциты: небольшое исследование из Германии

Он отметил, что для бедных стран вакцину будут поставлять по себестоимости, для стран среднего достатка – цена будет вполовину ниже, чем для богатых.

По оценкам, богатые государства закупают вакцину Pfizer по $20 за дозу, уточнили в Reuters.

Читайте также: Доза Pfizer после дозы AstraZeneca безопасна и очень эффективна: исследование из Испании

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Pfizer вакцина коронавирус COVID-19 BioNtech Альберт Бурла
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 