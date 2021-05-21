Коронавирус. Pfizer и BNT поставят небогатым странам 2 млрд доз вакцины по сниженным ценам
Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech по сниженным ценам предоставят 2 млрд доз своей вакцины против коронавируса бедным странам и странам со средним достатком. Об этом заявил гендир Pfizer Альберт Бурла на глобальном саммите здравоохранения, передает Reuters.
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"Pfizer и BioNTech обязуются предоставить 2 миллиарда доз наших вакцин против COVID-19 в страны со средним и низким уровнем доходов в течение следующих 18 месяцев", – заявил он.
По словам Бурлы, в 2021 компании рассчитывают поставить 1 млрд доз, столько же – в 2022-м. 2 млрд доз хватит, чтобы вакцинировать 1 млрд человек, учитывая двухдозную схему вакцинации препаратом Pfizer / BioNTech.
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Он отметил, что для бедных стран вакцину будут поставлять по себестоимости, для стран среднего достатка – цена будет вполовину ниже, чем для богатых.
По оценкам, богатые государства закупают вакцину Pfizer по $20 за дозу, уточнили в Reuters.
- 18 мая в Украину прибыло 122 850 доз вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX. В Минздраве заявляли, что ожидается поставка всего около 500 000 доз этого препарата в течение недели.
- К 20 мая в Украине вакцинировали 1 млн человек. На это потребовалось три месяца кампании по иммунизации.
- Всего Украина законтрактовала порядка 45-47 млн доз вакцины, сообщал вчера на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.
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