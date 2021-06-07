Коронавирус. В Украине более 500 новых заболевших: больше всего – в Киеве

Вчера, 6 июня, в Украине выявили 535 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 937), больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (87 случаев за сутки). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В пятерку лидеров по заболеваемости также вошли Николаевская (78 новых заразившихся), Киевская (52), Днепропетровская (47) и Ровенская (42) области.

В Украине за сутки умерли 33 больных COVID-19 (днем ранее – 42), выздоровели 1743 человека (4516), госпитализировали 601 пациента (994).

Было сделано 17 591 тест на коронавирус (32 269). Методом ПЦР – 10 723 (16 749), ИФА – 1356 (3953), экспресс-тестов – 5512 (11 567).

На 7 июня в Украине всего выявили 2 215 052 заболевших COVID-19: умерли 51 215 человек, выздоровели – 2 094 971.

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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях.

Киев – 87 выявленных заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 102);

Винницкая область – 11 (16);

Волынская – 17 (21);

Днепропетровская – 47 (131);

Донецкая – пять (37);

Житомирская – 29 (42);

Закарпатская – восемь (0);

Ивано-Франковская – восемь (21);

Киевская – 52 (81);

Кировоградская – три (12);

Луганская – пять (три);

Львовская – 19 (28);

Николаевская – 78 (79);

Одесская – 12 (21);

Полтавская – три (12);

Ровенская – 42 (29);

Сумская – восемь (51);

Тернопольская – 25 (43);

Харьковская – 10 (32);

Херсонская – 20 (61);

Хмельницкая – четыре (35);

Черкасская – 19 (19);

Черновицкая – 19 (24);

Черниговская – четыре (22).

Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

3 июня в Украину прибыло более 700 000 доз вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca.

На прошедших выходных центры массовой вакцинации открыли в 10 городах Украины.

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Марк Сировой

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