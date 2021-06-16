Коронавирус. Кабмин продлит карантин до 31 августа – Шмыгаль

Из-за эпидемии коронавируса правительство продолжит карантин в Украине до 31 августа 2021 года. Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Правительство официально продолжит сегодня карантин до 31 августа", – заявил на заседании Кабмина Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, некоторые карантинные меры будут ослаблены. В том числе, пока все области находятся на зеленом уровне эпидопасности, контроль самоизоляции не будет проводиться через приложение "Вдома".

Семейные врачи смогут выдавать справки о вакцинации от коронавируса.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.