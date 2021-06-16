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Коронавирус. Кабмин продлит карантин до 31 августа – Шмыгаль

16.06.2021, 13:49
Коронавирус. Кабмин продлит карантин до 31 августа – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Из-за эпидемии коронавируса правительство продолжит карантин  в Украине до 31 августа 2021 года. Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Правительство официально продолжит сегодня карантин до 31 августа", – заявил на заседании Кабмина Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, некоторые карантинные меры будут ослаблены. В том числе, пока все области находятся на зеленом уровне эпидопасности, контроль самоизоляции не будет проводиться через приложение "Вдома".

Семейные врачи смогут выдавать справки о вакцинации от коронавируса.

Денис Юдин
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кабинет министров карантин Денис Шмыгаль коронавирус COVID-19
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