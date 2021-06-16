Коронавирус. Кабмин продлит карантин до 31 августа – Шмыгаль
16.06.2021, 13:49
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
Из-за эпидемии коронавируса правительство продолжит карантин в Украине до 31 августа 2021 года. Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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"Правительство официально продолжит сегодня карантин до 31 августа", – заявил на заседании Кабмина Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, некоторые карантинные меры будут ослаблены. В том числе, пока все области находятся на зеленом уровне эпидопасности, контроль самоизоляции не будет проводиться через приложение "Вдома".
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