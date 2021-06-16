Эпидемия стабильна. В Украине снова выявили более 1000 заболевших COVID-19, лидер – Киев

За сутки 15 июня в Украине выявили 1045 заболевших коронавирусом (днем ранее – 1014), больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (256). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Также наивысшая в стране заболеваемость COVID-19 выявлена в Киевской (75 инфицированных за сутки), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях

За сутки в Украине умерли 78 больных коронавирусом (днем ранее – 77), выздоровели – 4802 пациентов (5511), были госпитализированы – 699 (401).

Официально сделано 58 853 теста на коронавирус (54 732 сутками ранее). Методом ПЦР – 28 321 (32 313), ИФА – 9718 (10 428), экспресс-тестов – 20 814 (11 991).

Всего на утро 16 июня в Украине выявили 2 226 037 заболевших коронавирусом: 51 847 пациентов с COVID-19 умерли, 2 140 978 – выздоровели.

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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:

Киев – 256 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 243);

Винницкая область – 18 (17);

Волынская – 28 (15);

Днепропетровская – 55 (82);

Донецкая – 47 (61);

Житомирская – 12 (девять);

Закарпатская – 22 (16);

Запорожская – 52 (52);

Ивано-Франковская – 10 (девять);

Киевская – 75 (51);

Кировоградская – 13 (10);

Луганская – 23 (24);

Львовская – 14 (34);

Николаевская – 46 (45);

Одесская – 36 (48);

Полтавская – 32 (38);

Ровенская – 27 (29);

Сумская – 31 (19);

Тернопольская – шесть (12);

Харьковская – 64 (60);

Херсонская – 53 (восемь);

Хмельницкая – 50 (60);

Черкасская – 42 (44);

Черновицкая – 22 (19);

Черниговская – 11 (девять).

Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

По данным социологов из Центра Разумкова, в Украине снижается число противников вакцинации от коронавируса – и растет число сторонников.

Центр массовой вакцинации в Киеве изменил даты своей работы в связи с праздником Троицы на этих выходных.

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Марк Сировой

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