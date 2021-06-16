Эпидемия стабильна. В Украине снова выявили более 1000 заболевших COVID-19, лидер – Киев
За сутки 15 июня в Украине выявили 1045 заболевших коронавирусом (днем ранее – 1014), больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (256). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Также наивысшая в стране заболеваемость COVID-19 выявлена в Киевской (75 инфицированных за сутки), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях
За сутки в Украине умерли 78 больных коронавирусом (днем ранее – 77), выздоровели – 4802 пациентов (5511), были госпитализированы – 699 (401).
Официально сделано 58 853 теста на коронавирус (54 732 сутками ранее). Методом ПЦР – 28 321 (32 313), ИФА – 9718 (10 428), экспресс-тестов – 20 814 (11 991).
Всего на утро 16 июня в Украине выявили 2 226 037 заболевших коронавирусом: 51 847 пациентов с COVID-19 умерли, 2 140 978 – выздоровели.
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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:
Киев – 256 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 243);
Винницкая область – 18 (17);
Волынская – 28 (15);
Днепропетровская – 55 (82);
Донецкая – 47 (61);
Житомирская – 12 (девять);
Закарпатская – 22 (16);
Запорожская – 52 (52);
Ивано-Франковская – 10 (девять);
Киевская – 75 (51);
Кировоградская – 13 (10);
Луганская – 23 (24);
Львовская – 14 (34);
Николаевская – 46 (45);
Одесская – 36 (48);
Полтавская – 32 (38);
Ровенская – 27 (29);
Сумская – 31 (19);
Тернопольская – шесть (12);
Харьковская – 64 (60);
Херсонская – 53 (восемь);
Хмельницкая – 50 (60);
Черкасская – 42 (44);
Черновицкая – 22 (19);
Черниговская – 11 (девять).
Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
- По данным социологов из Центра Разумкова, в Украине снижается число противников вакцинации от коронавируса – и растет число сторонников.
- Центр массовой вакцинации в Киеве изменил даты своей работы в связи с праздником Троицы на этих выходных.
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