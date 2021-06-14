Центр вакцинации в киевском МВЦ в следующие выходные работать не будет – КГГА

Центр массовой вакцинации в столичном Международном выставочном центре на Левобережной 19-20 июня работать не будет из-за праздников. Вакцинировать желающих планируют в четверг-пятницу, 17-18 июня. Об этом в комментарии LIGA.net сказала замглавы КГГА Анна Старостенко.

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Как пояснила Старостенко, перенос работы центра вакцинации связан с предстоящими праздниками. В частности, 20 июня в Украине отмечают День медика. "Мы хотели бы дать возможность нашим медикам отдохнуть, они этого заслужили", – сказала замглавы КГГА.

Она также отметила, что в минувшее воскресенье, 13 июня, к 12:00 центр в МВЦ был "полупустой". Это единственный центр массовой вакцинации от коронавируса в Киеве.

Столичные власти решили провести эксперимент, открыв центр в четверг-пятницу, чтобы посмотреть, будет ли спрос в это время. В зависимости от результатов, КГГА будет корректировать дальнейшую работу центра. Прием граждан 26-27 июня — под вопросом. Возможно, вакцинация также будет перенесена на рабочие дни.

Обо всех изменениях жители столицы смогут узнать в приложении helsi.me.

По словам замглавы КГГА Николая Поворозника, за 12-13 июня в МВЦ вакцинировано 6410 человек.

За сутки 13 июня в Украине выявили 420 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 857), больше всего – в Киеве (89 случаев COVID-19 за сутки).

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Вадим Ребрина

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