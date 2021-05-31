В июне украинцы дважды будут отдыхать по три дня подряд – список выходных
31.05.2021, 07:33
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
В июне в Украине будет два дополнительных выходных дня в понедельники. Согласно Кодексу законов о труде, на июнь припадает два праздника – День Конституции (28 июня) и Троица (20 июня).
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Таким образом в июне выходными будут:
- 5, 6 июня;
- 12, 13 июня;
- 19, 20 (Троица) и понедельник 21 июня;
- 26, 27 и понедельник 28 июня (День Конституции).
Всего в июне будет 10 выходных и 21 рабочий день.
- 14 мая Греция открыла границы для украинцев.
- 29 мая глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что при возвращении из Турции не нужен будет ПЦР-тест на коронавирус.
- В ЕС договорились об открытии границ для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников.
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