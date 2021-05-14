Греция открыла границы для туристов из Украины: правила въезда

Греция открыла свои границы для туристов из Украины. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины.

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Чтобы въехать в страну, туристам из Украины необходимо:

Заполнить перед поездкой форму уведомления о местонахождении пассажира PLF, после чего туристу будет выдан специальный QR-код, который будет использоваться для прохождения выборочного тестирования по прилету в Грецию. Предоставить справку о вакцинации на английском языке, которая завершена менее чем за 14 дней до въезда. Сертификат вакцинации можно заменить отрицательным ПЦР-тестом, проведенным не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию, либо сертификатом о перенесенной болезни.

Пункт о документах о вакцинации или его альтернативах обязательно распространяется на несовершеннолетних от пяти лет и старше.

Указанные выше документы для въезда подаются туристами персоналу греческой полиции или представителям Генерального секретариата гражданской защиты для проверки подлинности и обоснованности.

Воздушные, судоходные, автомобильные и железнодорожные транспортные компании обязаны проверить у туриста перед посадкой наличие у него необходимых документов. В случае, если у туриста их не будет, компания обязана репатриировать пассажира за собственные средства.

В марте 2021 года Греция заявила, что планирует открыть туристический сезон в мае.

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Станислав Стороженко

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