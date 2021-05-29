Ляшко: При возвращении из Турции не надо будет показывать ПЦР-тест на коронавирус

Украина планирует упростить процесс возвращения из Турции – по прилету туристам необязательно будет показывать ПЦР-тест на COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами, пишет Интерфакс.

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"Например, Турция освободила украинцев от необходимости показывать результаты ПЦР-теста при пересечении границы. Поэтому мы делаем зеркальный ответ: те, кто возвращается из Турции, также будут освобождены от необходимости показывать ПЦР-тест", – подчеркнул глава Мнздрава.

Также он рассказал, что поскольку в Евросоюзе решили пересмотреть критерии для стран, из которых можно без ограничений въезжать в ЕС, то Украина тоже пересмотрит такие критерии.

"Мы внесли изменения в постановление Кабмина и сейчас согласовываем их <...> Мы вводим в постановление перечень стран, которые привлекательны с туристической точки зрения для Украины. Минкультуры и МИД определили страны, где будут зеркальные действия", – заявил Ляшко.

Также он отметил, что сейчас нет официальных данных, что какие-то страны признают или не признают отдельные вакцины, запрещая при этом приезжать к ним тем, кто привит "не той вакциной".

С 15 мая Турция отменила обязательные ПЦР-тесты для туристов из Украины.

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Дарья Мостовая

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