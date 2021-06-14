Статистика воскресенья. В Украине за сутки выявили меньше 500 заболевших коронавирусом
За сутки 13 июня в Украине выявили 420 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 857), больше всего – в Киеве (89 случаев COVID-19 за сутки). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Также в пятерке лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом – Запорожская (44 новых случая), Николаевская (42), Киевская (30) и Тернопольская (27) области.
По всей Украине за сутки умерли 13 больных COVID-19 (днем ранее – 33), выздоровели – 3328 (1652), были госпитализированы – 464 (684).
Было сделано 17 856 тестов на коронавирус (31 257 сутками ранее). Методом ПЦР – 11 638 (17 138), ИФА – 1589 (4226), экспресс-тестов на антиген – 4629 (9893).
С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 223 978 заболевших: 51 692 человека умерли, 2 130 665 – выздоровели.
Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 89 заболевших за сутки (днем ранее – 114);
Винницкая область – 11 (17);
Волынская – 18 (14);
Днепропетровская – 18 (101);
Донецкая – 0 (19);
Житомирская – 24 (34);
Закарпатская – 2 (3);
Запорожская – 44 (47);
Ивано-Франковская – 9 (12);
Киевская – 30 (70);
Кировоградская – 8 (13);
Луганская – 4 (11);
Львовская – 16 (47);
Николаевская – 42 (44);
Одесская – 13 (34);
Полтавская – 11 (19);
Ровенская – 11 (29);
Сумская – 9 (31);
Тернопольская – 27 (17);
Харьковская – 5 (52);
Херсонская – 4 (32);
Хмельницкая – 0 (32);
Черкасская – 9 (19);
Черновицкая – 15 (21);
Черниговская – 1 (25).
Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и части Донбасса.
- 9 июня ВОЗ заявил, что заболеваемость коронавирусом в мире снизилась на 15%.
- 10 июня Украина договорилась о признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 с первой страной ЕС.
- Европарламент одобрил введение COVID-сертификатов с 1 июля.
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