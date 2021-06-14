Статистика воскресенья. В Украине за сутки выявили меньше 500 заболевших коронавирусом

За сутки 13 июня в Украине выявили 420 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 857), больше всего – в Киеве (89 случаев COVID-19 за сутки). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Также в пятерке лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом – Запорожская (44 новых случая), Николаевская (42), Киевская (30) и Тернопольская (27) области.

По всей Украине за сутки умерли 13 больных COVID-19 (днем ранее – 33), выздоровели – 3328 (1652), были госпитализированы – 464 (684).

Было сделано 17 856 тестов на коронавирус (31 257 сутками ранее). Методом ПЦР – 11 638 (17 138), ИФА – 1589 (4226), экспресс-тестов на антиген – 4629 (9893).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 223 978 заболевших: 51 692 человека умерли, 2 130 665 – выздоровели.

Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 89 заболевших за сутки (днем ранее – 114);

Винницкая область – 11 (17);

Волынская – 18 (14);

Днепропетровская – 18 (101);

Донецкая – 0 (19);

Житомирская – 24 (34);

Закарпатская – 2 (3);

Запорожская – 44 (47);

Ивано-Франковская – 9 (12);

Киевская – 30 (70);

Кировоградская – 8 (13);

Луганская – 4 (11);

Львовская – 16 (47);

Николаевская – 42 (44);

Одесская – 13 (34);

Полтавская – 11 (19);

Ровенская – 11 (29);

Сумская – 9 (31);

Тернопольская – 27 (17);

Харьковская – 5 (52);

Херсонская – 4 (32);

Хмельницкая – 0 (32);

Черкасская – 9 (19);

Черновицкая – 15 (21);

Черниговская – 1 (25).

Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и части Донбасса.

9 июня ВОЗ заявил, что заболеваемость коронавирусом в мире снизилась на 15%.

10 июня Украина договорилась о признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 с первой страной ЕС.

Европарламент одобрил введение COVID-сертификатов с 1 июля.

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Дарья Мостовая

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