Заболеваемость COVID-19 в мире снизилась на 15% – ВОЗ
09.06.2021, 17:20
Иллюстративное фото - Depositphotos.com
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в странах мира за минувшую неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 15%, а смертность – на 8%. Об этом сообщает DW.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За минувшую неделю в мире зарегистрировано более 3 млн новых случаев коронавируса и более 73 000 смертей.
Самый большой прирост заболеваемости был выявлен в Индии (свыше 914 000 случаев за неделю).
- С начала распространения COVID-19 инфекция была выявлена у более чем 175 млн жителей планеты. Почти 3,8 млн заболевших скончались, более 158 млн человек выздоровели.
- В Украине также наблюдается позитивная динамика. 8 июня в стране выявили 1385 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1602), выздоровели 6962 пациента (днем ранее – 6751).
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии