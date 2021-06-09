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Заболеваемость COVID-19 в мире снизилась на 15% – ВОЗ

09.06.2021, 17:20
Заболеваемость COVID-19 в мире снизилась на 15% – ВОЗ - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в странах мира за минувшую неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 15%, а смертность – на 8%. Об этом сообщает DW.

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За минувшую неделю в мире зарегистрировано более 3 млн новых случаев коронавируса и более 73 000 смертей.

Самый большой прирост заболеваемости был выявлен в Индии (свыше 914 000 случаев за неделю).

  • С начала распространения COVID-19 инфекция была выявлена у более чем 175 млн жителей планеты. Почти 3,8 млн заболевших скончались, более 158 млн человек выздоровели.
  • В Украине также наблюдается позитивная динамика. 8 июня в стране выявили 1385 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1602), выздоровели 6962 пациента (днем ранее – 6751). 



Вадим Ребрина
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ВОЗ коронавирус
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