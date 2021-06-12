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В Пакистане за отказ от вакцинации решили блокировать связь и не платить зарплату

12.06.2021, 16:50
В Пакистане за отказ от вакцинации решили блокировать связь и не платить зарплату - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В пакистанских провинциях Пенджаб и Синд местные власти решили "бороться" с антипрививочниками по-своему. В частности, тем, кто откажется делать прививку от коронавируса, власти Пенджаба планируют блокировать мобильные телефоны, а власти Синда – не платить зарплату с июля, пишет The Hindu.

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По заверениям властей, такие меры стали "последним шагом по наказанию непривитых в стране, где вакцинация была сделана только части населения". 

"Сначала это было всего лишь предложение, но люди все не решались пройти вакцинацию, поэтому решение было принято", – заявил спикер департамента медико-санитарной помощи Пенджаба Хаммад Раза. В ближайшее время госагентство связи будет решать, как реализовать идею с отключением связи на практике.

Примечательно, что изначально население страны довольно активно вакцинировалось от COVID-19, но после распространения слухов, что вакцины вызывают бесплодие или смерть в течение последующих двух лет, желающих привиться стало намного меньше. За второй дозой вакцины не пришли около 300 000 людей.

При этом, на активные протесты против принудительной вакцинации пакистанцы пока не решаются, ограничиваясь устным недовольством. Например, одна из местных жительниц заявила, что "ей будет тяжело, если она не сможет пользоваться телефоном, но она очень боится вакцины".

Также, помимо "кнута", власти Пакистана решили активизировать процесс прививания "пряниками", заявив, что вакцинированные смогут без ограничений посещать "кинотеатры, праздничные залы и святыни".

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Дарья Мостовая
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