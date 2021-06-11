Коронавирус. На выходных в Украине будут работать 50 центров вакцинации – список городов

На этих выходных в Украине будут работать 50 центров вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Центры вакцинации будут открыты 12-13 июня в Киеве и 15 областях, отмечают в МОЗ. Их точные адреса и время работы указаны здесь.

Разбивка по областям и городам выглядит так:

Днепропетровская область

Днепр – 12 центров;

Кривой рог – один;

Львовская область

Львов – три;

Трускавец, Дрогобыч, Стрый, Червоноград – по одному;

Одесская область

Одесса – четыре;

Балта, Черноморск, Измаил – по одному;

Киевская область

Белая Церковь – два;

Бровары – один;

Полтавская область

Полтава, Кременчуг, Лубны, Миргород, Горишни Плавни – по одному;

Хмельницкая область

Хмельницкий и Каменец-Подольский – по одному;

Херсон – три;

Черновцы – два;

Киев, Харьков, Тернополь, Ровно, Кропивницкий, Винница, Житомир, Черкассы – по одному.

Как объясняют в Минздраве, в этих центрах будут вакцинировать две категории лиц:

- Тех, кого предварительно пригласили на вакцинацию по звонку или сообщению;

- По другой очереди – всех желающих, кто есть в списке ожидания вакцинации, но не получал приглашения (можно записаться через приложение/портал Дія или по номеру контакт-центра МОЗ 0 800 60 20 19).

При этом приоритет будут отдавать людям пожилого возраста, отметили в Минздраве.

В Украине сейчас используют три вакцины против коронавируса: от компаний Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и Sinovac. Все они рекомендованы ВОЗ для экстренного применения, что позволит полностью привитым ими путешественникам въезжать в ЕС.

На утро 11 июня в Украине вакцинировали от COVID-19 одной дозой 1 395 310 человек, двумя – 204 038, сообщали в МОЗ.

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Марк Сировой

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