Коронавирус. На выходных в Украине будут работать 50 центров вакцинации – список городов
На этих выходных в Украине будут работать 50 центров вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Центры вакцинации будут открыты 12-13 июня в Киеве и 15 областях, отмечают в МОЗ. Их точные адреса и время работы указаны здесь.
Разбивка по областям и городам выглядит так:
Днепропетровская область
Днепр – 12 центров;
Кривой рог – один;
Львовская область
Львов – три;
Трускавец, Дрогобыч, Стрый, Червоноград – по одному;
Одесская область
Одесса – четыре;
Балта, Черноморск, Измаил – по одному;
Киевская область
Белая Церковь – два;
Бровары – один;
Полтавская область
Полтава, Кременчуг, Лубны, Миргород, Горишни Плавни – по одному;
Хмельницкая область
Хмельницкий и Каменец-Подольский – по одному;
Херсон – три;
Черновцы – два;
Киев, Харьков, Тернополь, Ровно, Кропивницкий, Винница, Житомир, Черкассы – по одному.
Как объясняют в Минздраве, в этих центрах будут вакцинировать две категории лиц:
- Тех, кого предварительно пригласили на вакцинацию по звонку или сообщению;
- По другой очереди – всех желающих, кто есть в списке ожидания вакцинации, но не получал приглашения (можно записаться через приложение/портал Дія или по номеру контакт-центра МОЗ 0 800 60 20 19).
При этом приоритет будут отдавать людям пожилого возраста, отметили в Минздраве.
- В Украине сейчас используют три вакцины против коронавируса: от компаний Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и Sinovac. Все они рекомендованы ВОЗ для экстренного применения, что позволит полностью привитым ими путешественникам въезжать в ЕС.
- На утро 11 июня в Украине вакцинировали от COVID-19 одной дозой 1 395 310 человек, двумя – 204 038, сообщали в МОЗ.
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