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Коронавирус. В Украине снижается процент противников вакцинации – опрос Центра Разумкова

15.06.2021, 13:16
Коронавирус. В Украине снижается процент противников вакцинации – опрос Центра Разумкова - Фото
Вакцина против коронавируса Coronavac (фото - Volodymyr Petrov, EPA)

В Украине снижается процент противников вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19, процент сторонников – растет. Об этом говорится в результатах соцопроса Центра Разумкова.

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Социологи спрашивали респондентов, намерены ли они сделать себе прививку от COVID-19 в ближайшем будущем, и получили такие результаты (в скобках – данные опроса за март)

- Да, намерены сделать в ближайшее время/уже сделали – 18,9% (12,3%);

- Намерены ее сделать, но позже – 19,0% (16,1%);

- Намерены ее сделать, когда будут формальные требования (например, для выезда за границу) – 10,3% (10,2%);

- Не намерены – 43,2% (51,5%);

- Тяжело ответить/не определились – 8,6% (9,9%).

Тех, кто согласен вакцинироваться, спрашивали, готовы ли они платить за прививку. Получились такие результаты (в скобках – данные на март):

- Готовы вакцинироваться только бесплатно – 58,8% (52%);

- Готовы платить при необходимости – 22,8% (22,5%);

- Готовы платить, чтобы вакцинироваться вне очереди – 5,8% (5%);

- Тяжело ответить – 12,6% (20,6%).

А тех, кто не хочет вакцинироваться, спрашивали о причинах такой позиции. Вот результаты (в скобках – результаты опроса в марте):

- Считают, что уже переболели COVID-19 –14,6% (10,4%);

- Считают вероятность заболеть очень низкой – 7,5% (3,4%);

- Считают, что риски вакцинации выше рисков заболеть – 29,9% (27%);

- Считают недостаточно безопасными или эффективными используемы в Украине вакцины, готовы привиться другой вакциной – 31,4% (45,2%);

СПРАВКА. Все используемы в Украине вакцины – оба варианта от AstraZeneca / Oxford, Pfizer / BioNTech, Sinovac – одобрены Всемирной организаций здравоохранения для экстренного использования.

- Считают, что имеют медицинские противопоказания – 11,6% (7%);

- Другие причины – 3,3% (5,5%);

- Тяжело ответить – 1,7% (1,6%).

Исследование проводилось с 21 по 26 мая, в личных интервью опросили 2017 совершеннолетних украинцев со всей страны, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,3%. Финансовую поддержку для проведения опроса оказало украинское представительство Фонда Фридриха Науманна за свободу.

Читайте также разбор: Безвиз возвращается. Как и когда украинцы смогут ездить в ЕС: с прививкой от COVID и без

Марк Сировой
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вакцина коронавирус вакцинация COVID-19
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