Коронавирус. В Украине снижается процент противников вакцинации – опрос Центра Разумкова
В Украине снижается процент противников вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19, процент сторонников – растет. Об этом говорится в результатах соцопроса Центра Разумкова.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Социологи спрашивали респондентов, намерены ли они сделать себе прививку от COVID-19 в ближайшем будущем, и получили такие результаты (в скобках – данные опроса за март)
- Да, намерены сделать в ближайшее время/уже сделали – 18,9% (12,3%);
- Намерены ее сделать, но позже – 19,0% (16,1%);
- Намерены ее сделать, когда будут формальные требования (например, для выезда за границу) – 10,3% (10,2%);
- Не намерены – 43,2% (51,5%);
- Тяжело ответить/не определились – 8,6% (9,9%).
Тех, кто согласен вакцинироваться, спрашивали, готовы ли они платить за прививку. Получились такие результаты (в скобках – данные на март):
- Готовы вакцинироваться только бесплатно – 58,8% (52%);
- Готовы платить при необходимости – 22,8% (22,5%);
- Готовы платить, чтобы вакцинироваться вне очереди – 5,8% (5%);
- Тяжело ответить – 12,6% (20,6%).
А тех, кто не хочет вакцинироваться, спрашивали о причинах такой позиции. Вот результаты (в скобках – результаты опроса в марте):
- Считают, что уже переболели COVID-19 –14,6% (10,4%);
- Считают вероятность заболеть очень низкой – 7,5% (3,4%);
- Считают, что риски вакцинации выше рисков заболеть – 29,9% (27%);
- Считают недостаточно безопасными или эффективными используемы в Украине вакцины, готовы привиться другой вакциной – 31,4% (45,2%);
- Считают, что имеют медицинские противопоказания – 11,6% (7%);
- Другие причины – 3,3% (5,5%);
- Тяжело ответить – 1,7% (1,6%).
Исследование проводилось с 21 по 26 мая, в личных интервью опросили 2017 совершеннолетних украинцев со всей страны, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,3%. Финансовую поддержку для проведения опроса оказало украинское представительство Фонда Фридриха Науманна за свободу.
- На прошлых выходных в Украине работало 50 центров массовой вакцинации.
- На грядущих выходных 19-20 июня в Киеве не будет работать центр массовой вакцинации в МВЦ. Желающие привиться могут прийти в четверг или пятницу.
Читайте также разбор: Безвиз возвращается. Как и когда украинцы смогут ездить в ЕС: с прививкой от COVID и без
Комментарии