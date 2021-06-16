Кабмин снял ограничение на количество посетителей кинотеатров, концертных залов и церквей

Сегодня, 16 июня 2021 года, Кабмин снял ограничения на заполненность помещений при проведении массовых мероприятий. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Facebook.

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По словам Ткаченко, при проведении культурных, развлекательных, религиозных, рекламных и других мероприятий допускается 100% заполненность помещения без ограничения дистанции между участниками.

Сохраняется требование к посетителям носить маски. Если у всех присутствующих есть негативный результат теста на коронавирус, полученный не более чем за 72 часа, или справка о полном курсе вакцинации, то маски не нужны.

9 июня 2021 года Киев и все области Украины перешли на зеленый уровень эпидопасности.

Сегодня Кабмин продлил карантин до 31 августа, но ослабил ограничения.

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Денис Юдин

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