Головная боль и насморк. Британские ученые рассказали о новых симптомах COVID-19

Головная боль, боль в горле и насморк – в последнее время наиболее часто встречающиеся в Великобритании симптомы, связанные с COVID. Об этом сообщает BBC со ссылкой на профессора Тима Спектора, который руководит исследованием симптомов коронавируса.

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По его словам, сейчас инфицирование Дельта-вариантом для молодых людей может быть "больше похоже на простуду". Они могут не чувствовать себя серьезно больными, но могут быть заразными и подвергать опасности других.

Всем, кто думает, что у них может быть COVID, следует пройти тест, отметил профессор.

Классические симптомы коронавируса, на которые следует обратить внимание, включают кашель, жар, потерю обоняния или вкуса.

Но профессор Спектор говорит, что теперь эти симптомы менее распространены. Он основывается на данных, которые его команда получила от тысяч людей, указавших свои симптомы в приложении.

"С начала мая мы изучаем основные симптомы у пользователей приложения – и они уже не такие, как были", – говорит он.

Это изменение связано с ростом числа случаев заболевания дельта-вариантом, впервые обнаруженным в Индии. Сейчас на него приходится 90% случаев Covid в Великобритании.

По словам Спектора, лихорадка остается довольно распространенным явлением, но потеря обоняния больше не входит в число 10 основных симптомов.

"Этот вариант, кажется, работает несколько иначе", – говорит он.

Профессор также сказал, что легкие симптомы может сопровождать чувство "выключенности", что также является характерным симптомом для дельта-варианта.

Коронавирусная болезнь от дельта-штамма (ранее назывался в СМИ "индийским") приводит к значительному повышению риска попадания в больницу. К такому выводу после проверки случаев с болезни с 29 марта по 20 мая и расшифровки 38 805 образцов геномов вируса пришли в здравоохранении Британии.

В ВОЗ заявили, что дельта-вариант может миновать иммунную защиту от некоторых вакцин и "готов закрепиться" в Европе из-за ослабления карантинных ограничений по континенту.

Вадим Ребрина

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