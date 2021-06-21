США назвали страны, куда отправят 55 млн доз вакцины от коронавируса. Украина в их числе

55 миллионов вакцин против коронавируса будут предоставлены десяткам стран мира администрацией президента США Джо Байдена, в том числе Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Всего США планируют отдать другим странам 80 млн доз вакцины, ранее уже были распределены 25 млн доз, сегодня, 21 июня 2021 года, были названы страны, куда отправят еще 55 млн.

Около 41 млн доз будут распределены через программу COVAX, из них около 14 млн доз среди стран Латинской Америки и Карибского региона, около 16 млн доз среди стран Азии, около 10 млн доз среди стран Африки.

Примерно 15 млн доз будут распределены в соответствии с региональными приоритетами, Украина будет в их числе, вместе с Аргентиной, Колумбией, Пакистаном, Вьетнамом, Филиппинами, Египтом, Грузией, Молдовой и другими.

С 25 июня Германия открывает границы для полностью вакцинированных от коронавируса препаратами, которые одобрены в ЕС.

Среди вакцин, которые используются в Украине, одобрение в ЕС имеет препарат от Pfizer. Вакцины CoronaVac, AstraZeneca корейского и индийского производства одобрены ВОЗ, но пока не одобрены ЕС.

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Денис Юдин

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