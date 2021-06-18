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Германия открывает границы для вакцинированных от коронавируса с 25 июня

18.06.2021, 11:25
Германия открывает границы для вакцинированных от коронавируса с 25 июня - Фото
Бремен, Германия (Фото: ЕРА)

Германия открывает границы для полностью вакцинированных от коронавируса, приезжающих из стран, не входящих в Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Германии.

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Въехать в Германию граждане стран, не входящих в Евросоюз, смогут с 25 июня 2021 года. Курс вакцинации от COVID-19 должен быть завершен не менее чем за 14 дней до пересечения границы.

Приезжающие должны быть привиты одной из вакцин, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Сейчас это вакцины производства Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen (Johnson&Johnson). Китайская вакцина CoronaVac, которую используют в Украине, пока не одобрена в ЕС. Вакцина от AstraZeneca производится в разных странах, EMA пока что одобрила только шведский препарат.

Другие вакцины, обеспечивающие необходимый уровень защиты от коронавируса, будут добавлены в список, как только завершатся необходимые проверки.

Читайте также: Безвиз возвращается. Как и когда украинцы смогут ездить в ЕС: с прививкой от COVID и без

Денис Юдин
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Германия туризм коронавирус COVID-19
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