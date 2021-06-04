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Франция открывает границы с 9 июня, в том числе для украинцев: правила въезда

04.06.2021, 22:36
Франция открывает границы с 9 июня, в том числе для украинцев: правила въезда - Фото
Фото: pixabay.com

С 9 июня Франция открывает границы для путешественников из зарубежных стран в соответствии с условиями, которые варьируются в зависимости от хода пандемии в третьих странах и вакцинации путешественников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Франции.

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Французское правительство классифицировало страны мира по трем уровням эпидемической опасности – на зеленую, оранжевую и красную зоны.

К зеленой зоне отнесены страны, в которых нет активной циркуляции коронавируса и не выявлены вызывающие тревогу его варианты. Это страны ЕС и европейской экономической зоны, Австралия, Южная Корея, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия, Сингапур.

В оранжевую зону попали страны, в которых вирус распространяется в контролируемых масштабах, без вызывающих тревогу вариантов. К этой зоне отнесены все страны, кроме тех, которые находятся в зеленой и красной зонах.

Страны красной зоны – там, где вирус активно циркулирует, в том числе в его вызывающих тревогу вариантах. Это Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка, Суринам, Турция, Уругвай, Южная Африка.

Граждане стран оранжевой зоны, куда входит и Украина, смогут приехать во Францию с любой целью при условии прохождения полного курса вакцинации.

Франция принимает вакцины, признанные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA): Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Доказательство вакцинации действительно только при условии, что оно позволяет подтвердить выполнение полного графика вакцинации, а именно:

- через две недели после второго введения двудозной вакцины (Pfizer, Moderna, AstraZeneca);

- через четыре недели после введения однодозной вакцины(Johnson & Johnson);

- через две недели после инъекции вакцины людям, в анамнезе которых был Covid-19 (требуется только одна инъекция).

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Наталия Медведева
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франция туризм коронавирус
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