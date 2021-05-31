Румыния вводит новые правила въезда для иностранцев, в том числе украинцев

С 1 июня 2021 года начнут действовать новые правила въезда в Румынию для иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщает посольство Украины в Румынии.

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В частности, отменен запрет въезда в Румынию через пункты пропуска госграницы.

Прибывающим в Румынию не придется проходить 14-дневный карантин, если:

- человек вакцинирован против вируса COVID-19 и прошло 10 дней с момента завершения полной схемы вакцинации до въезда в Румынию;

- человек переболел COVID-19 за последние 90 дней до въезда в страну, и это доказано документами (положительный ПЦР-тест с датой диагностики, выписка из больницы или тест, подтверждающий наличие антител IgG, проведенные максимум за 14 дней до въезда в страну) или путем проверки базы данных Corona-forms.

Без ПЦР-теста могут въезжать в Румынию дети до трех лет. Детям от трех до 16 лет потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда.

Также от необходимости проходить 14-дневный карантин избавлены дипломаты, сотрудники международного транспорта, несколько категорий приезжающих для бизнеса, спортсмены, журналисты и транзитные пассажиры с ПЦР-тестом.

27 мая в Болгарии обновили правила въезда в страну.

29 мая стало известно, что Украина планирует упростить процесс возвращения из Турции – по прилету туристам необязательно будет показывать ПЦР-тест на COVID-19.

Наталия Медведева

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