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Болгария обновила правила въезда для украинцев

27.05.2021, 20:21
Болгария обновила правила въезда для украинцев - Фото
Паспорт (иллюстративное фото - Depositphotos.com)

Сегодня, 27 мая, в Болгарии обновили правила въезда в страну. Об этом сообщает в Facebook консульский отдел посольства Украины в Болгарии.

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Согласно новому решению болгарского минздрава, с 1 июня до 31 июля 2021 года граждане Украины могут въезжать на территорию Болгарии при наличии одного из трех документов, в которых должны быть указаны личные данные человека в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу:

- сертификат вакцинации – должны быть указаны дата рождения, даты вакцинации, торговое наименование и номер партии вакцины против COVID-19, название производителя/владельца регистрационного удостоверения, страна, в которой оно выдано и название компетентного органа, который его выдал;

- справка об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанном за 72 часа до пересечения границы, или отрицательном результате быстрого антигенного теста, проведенного за 48 часов до въезда в страну – в документе должны быть указаны сведения о лаборатории, которая провела исследование (название, адрес и контакты), дата проведения тестирования, а также прописан латиницей метод (PCR или RAT) и отрицательный результат (Negativ);

- документ переболевшего COVID-19, который показывает положительный результат ПЦР-теста на COVID-19 или быстрого антигенного теста для лиц, переболевших COVID-19 в период от 15 до 180 дней от указанной в документе даты проведения исследования – в документе должны быть указаны сведения о лаборатории, которая провела исследование (название, адрес и контакты), дата проведения тестирования, а также прописан латиницей метод (PCR или RAT) и положительный результат (Positive).

Детям до 5 лет разрешено въезжать в Болгарию без предоставления вышеуказанных документов.

Людям, которые находятся в Болгарии транзитом и могут гарантировать немедленный выезд, необязательно предоставлять документы о прививках, отрицательный ПЦР-тест или положительный тест на антитела.

  • С 1 июля в Евросоюзе введут бесплатные сертификаты иммунитета к коронавирусу: доказательство, что носитель такого документа защищен от болезни COVID-19.

Читайте также: Безвиз возвращается. Как и когда украинцы смогут ездить в ЕС: с прививкой от COVID и без

Наталия Медведева
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