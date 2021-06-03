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США отдают 80 млн доз вакцин от коронавируса другим странам: Украина в числе первых

03.06.2021, 19:58
США отдают 80 млн доз вакцин от коронавируса другим странам: Украина в числе первых - Фото
США и Украина (фото - depositphotos.com)

Украина одной из первых получит COVID-вакцины от США, которые объявили о намерении распределить 80 млн доз среди ряда стран. Об этом сообщает посольство США в Украине.

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Сегодня администрация президента США Джо Байдена представила план распределения первых 25 млн доз вакцин.

Около 6 млн доз получат Мексика, Канада, Южная Корея, Западный берег и сектор Газа, Украина, Косово, Гаити, Грузия, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, а также передовые работники ООН, сообщили в пресс-службе Белого Дома.

Еще 19 млн доз будут распределены между странами Центральной Америки, Азии и Африки.

"Соединенные Штаты рады сообщить, что Украина будет одной из первых, кто получит американские вакцины против COVID-19, что подчеркивает нашу решительную приверженность оказанию помощи для прекращения пандемии в Украине и во всем мире путем ускорения доступа к вакцинам против COVID-19 для всех", – говорится в сообщении посольства США в Facebook.

Сколько именно доз получит Украина, пока неизвестно.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за эту инициативу.

"Благодарен за решение администрации Джо Байдена о дополнительных поставках в Украину вакцины от COVID19. Стратегическое партнерство Украины и США познается в решении именно таких глобальных вызовов. Верю, что, поддерживая и помогая друг другу, сможем наконец побороть пандемию", – написал Зеленский в Twitter.

Сегодня в Украину в рамках международного механизма COVAX прибыла новая партия вакцины AstraZeneca — 705 600 доз. 

Вадим Ребрина
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США вакцина джо байден коронавирус
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