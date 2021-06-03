США отдают 80 млн доз вакцин от коронавируса другим странам: Украина в числе первых
Украина одной из первых получит COVID-вакцины от США, которые объявили о намерении распределить 80 млн доз среди ряда стран. Об этом сообщает посольство США в Украине.
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Сегодня администрация президента США Джо Байдена представила план распределения первых 25 млн доз вакцин.
Около 6 млн доз получат Мексика, Канада, Южная Корея, Западный берег и сектор Газа, Украина, Косово, Гаити, Грузия, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, а также передовые работники ООН, сообщили в пресс-службе Белого Дома.
Еще 19 млн доз будут распределены между странами Центральной Америки, Азии и Африки.
"Соединенные Штаты рады сообщить, что Украина будет одной из первых, кто получит американские вакцины против COVID-19, что подчеркивает нашу решительную приверженность оказанию помощи для прекращения пандемии в Украине и во всем мире путем ускорения доступа к вакцинам против COVID-19 для всех", – говорится в сообщении посольства США в Facebook.
Сколько именно доз получит Украина, пока неизвестно.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за эту инициативу.
"Благодарен за решение администрации Джо Байдена о дополнительных поставках в Украину вакцины от COVID19. Стратегическое партнерство Украины и США познается в решении именно таких глобальных вызовов. Верю, что, поддерживая и помогая друг другу, сможем наконец побороть пандемию", – написал Зеленский в Twitter.
Сегодня в Украину в рамках международного механизма COVAX прибыла новая партия вакцины AstraZeneca — 705 600 доз.
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