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Китай может строить более 100 пусковых шахт для межконтинентальных ядерных ракет – WP

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01.07.2021, 09:25
Китай может строить более 100 пусковых шахт для межконтинентальных ядерных ракет – WP - Фото
Межконтинентальная баллистическая ракета США Minutemen (Фото – Jim Lo Scalzo, EPA)

Китай предположительно начал строительство более 100 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет в пустыне рядом с городом Юймэнь на северо-западе страны. Об этом со ссылкой на независимых экспертов сообщает The Washington Post.

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Сотрудники Центра по исследованию нераспространения имени Джеймса Мартина в Институте Мидлбери в Монтеррее, Калифорния, изучили коммерческие спутниковые снимки, на которых, по их словам, видно строительство сети сооружений на территории сотен квадратных километров в китайской провинции Ганьсу. 119 почти идентичных строительных площадок содержат элементы, схожие с элементами существующих китайских пусковых шахт для баллистических ракет с ядерными боеголовками.

Журналисты отмечают, что Китай обладает от 250 до 350 единиц ядерного оружия, и расширение количества ракетных шахт более чем на 100 будет историческим сдвигом для страны. В то же время, неизвестно, сколько новых ракет предназначено для этих шахт, их может быть значительно меньше, поскольку в прошлом Китай уже использовал шахты-пустышки.

"Если добавить к этому количеству строящиеся шахты на других площадках по всему Китаю, в итоге получится около 145 строящихся шахт", – заявил эксперт по ядерному арсеналу Китая и член группы исследователей, работавших со снимками, Джеффри Льюис.

В МИД Китая и в посольстве Китая в Вашингтоне не ответили на запросы журналистов. Представитель Пентагона отказался комментировать спутниковые снимки, но пресс-секретарь ведомства Джон Саппл отметил, что руководители министерства обороны публично заявляли о растущем ядерном потенциале Китая, который за следующие десять лет может увеличиться вдвое или больше.

Строительные площадки расположены в двух огромных полосах в пустыне. Каждый объект отделен от соседних примерно тремя километрами, многие скрыты под большим куполом, как и известные ракетные шахты в Китае. Одно из возводимых строений кажется возможным центром управления.

Уил Маршалл, сооснователь Planet Lab, предоставившей спутниковые снимки для исследования, опубликовал их в Twitter:

Льюис предполагает, что шахты могут быть предназначены для межконтинентальных баллистических ракет DF-41, которые несут несколько боеголовок и могут достигать целей на расстоянии около 15 000 км.

  • В июле 2019 года в Китае заявили об отказе от участия в ядерной гонке.
  • В апреле 2021 года в США заговорили о необходимости модернизировать ядерные силы сдерживания из-за растущего ядерного потенциала России и Китая.
Денис Юдин
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Китай ядерное оружие баллистические ракеты
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