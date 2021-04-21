UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В США заговорили о модернизации ядерного потенциала на фоне угрозы со стороны Китая и РФ

21.04.2021, 11:45
В США заговорили о модернизации ядерного потенциала на фоне угрозы со стороны Китая и РФ - Фото
Межконтинентальная баллистическая ракета США Minutemen (Фото – Jim Lo Scalzo, EPA)

В высшем военном командовании США заговорили о необходимости модернизации американских сил сдерживания из-за растущего ядерного потенциала России и Китая. Об этом сообщает Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава стратегического командования США адмирал ВМС Чарльз Ричард на слушаниях в комитете по вооруженным силам Сената заявил, что США впервые столкнулись сразу с двумя стратегическими противниками, у которых есть ядерное оружие.

Стратегическое командование в США отвечает за поддержание ядерной триады: стратегических бомбардировщиков, подводных лодок и межконтинентальных баллистических ракет.

Ричард отметил, что Китай идет к удвоению ядерных запасов к концу десятилетия. Он способен применять ядерное оружие на региональном уровне и скоро сможет делать это в межконтинентальных масштабах.

Россия примерно на 80% завершила модернизацию ядерных и обычных вооружений, при этом США пока не приступили к модернизации ядерного потенциала, отметил адмирал.

Ричард настаивает, что ограничения, связанные со сроками эксплуатации, не позволят бесконечно продлевать жизнь систем вооружения, оставшихся со времен "холодной войны", и модернизация ядерной триады должна быть главным приоритетом Пентагона.

Глава Космического командования США генерал армии Джеймс Дикинсон отметил угрозу со стороны деятельности Китая в космосе.

У Китая около 400 спутников на орбите, он наращивает военно-космический потенциал, включая системы зондирования и связи, а также ряд противоспутниковых вооружений, подчеркнул Дикинсон.

Российская военная доктрина также призывает к использованию оружия для создания угрозы космическим силам США и и х союзников, отметил генерал.

По словам Диксона, Космическое командование сосредоточилось на расширении существующих и создании новых космических возможностей.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Китай США модернизация ядерный потенциал чарльз ричард космические войска сша Джеймс Дикинсон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 