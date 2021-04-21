В США заговорили о модернизации ядерного потенциала на фоне угрозы со стороны Китая и РФ

В высшем военном командовании США заговорили о необходимости модернизации американских сил сдерживания из-за растущего ядерного потенциала России и Китая. Об этом сообщает Голос Америки.

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Глава стратегического командования США адмирал ВМС Чарльз Ричард на слушаниях в комитете по вооруженным силам Сената заявил, что США впервые столкнулись сразу с двумя стратегическими противниками, у которых есть ядерное оружие.

Стратегическое командование в США отвечает за поддержание ядерной триады: стратегических бомбардировщиков, подводных лодок и межконтинентальных баллистических ракет.

Ричард отметил, что Китай идет к удвоению ядерных запасов к концу десятилетия. Он способен применять ядерное оружие на региональном уровне и скоро сможет делать это в межконтинентальных масштабах.

Россия примерно на 80% завершила модернизацию ядерных и обычных вооружений, при этом США пока не приступили к модернизации ядерного потенциала, отметил адмирал.

Ричард настаивает, что ограничения, связанные со сроками эксплуатации, не позволят бесконечно продлевать жизнь систем вооружения, оставшихся со времен "холодной войны", и модернизация ядерной триады должна быть главным приоритетом Пентагона.

Глава Космического командования США генерал армии Джеймс Дикинсон отметил угрозу со стороны деятельности Китая в космосе.

У Китая около 400 спутников на орбите, он наращивает военно-космический потенциал, включая системы зондирования и связи, а также ряд противоспутниковых вооружений, подчеркнул Дикинсон.

Российская военная доктрина также призывает к использованию оружия для создания угрозы космическим силам США и и х союзников, отметил генерал.

По словам Диксона, Космическое командование сосредоточилось на расширении существующих и создании новых космических возможностей.

3 февраля 2021 года США и Россия продлили договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) на пять лет.

В марте ВВС США фактически подтвердили наличие ядерных зарядов на авиабазе в Бельгии.

Денис Юдин

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