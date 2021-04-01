ВВС США фактически подтвердили наличие в Бельгии ядерных зарядов

Военно-воздушные силы США опубликовали на веб-сайте Службы распространения визуальной информации Министерства обороны США изображение большого логотипа 701-й эскадрильи, занимающейся хранением боеприпасов. На нем изображен орел, держащий ядерную бомбу B61, пишет The Drive.

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Отмечается, что вышеуказанный логотип висит в конференц-зале на территории авиабазы Кляйне-Брогель в Бельгии.

"Кляйне-Брогель – одна из шести баз в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции, где хорошо известно, что американские военные хранят запасы B61. Бомбы на базах в этих странах находятся там в рамках соглашения о совместном использовании ядерного оружия и могут быть загружены на боевые самолеты этих стран", – пишет источник.

Ядерные бомбы, вероятно хранящиеся в Кляйне-Брогеле, а также других частях Европы, представляют собой смесь вариантов B61-3 и B61-4 – их определяют как "нестратегические" или "тактические" типы боеголовок.

"Это необычное признание присутствия примерно 20 (боеголовок с ядерным зарядов – ред.) B61 на базе, которое является "секретом полишинеля". Бельгийское правительство официально ничего не подтверждает и не опровергает", – сообщает издание.

16 марта стало известно, что Великобритания меняет свою внешнюю политику и намерена отказаться от планов по сокращению запасов ядерного оружия к середине 2020-х – теперь количество боеголовок будут увеличивать.

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Станислав Стороженко

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