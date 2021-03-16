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Впервые после Холодной войны. Великобритания увеличит свой арсенал ядерных боеголовок

16.03.2021, 20:27
Впервые после Холодной войны. Великобритания увеличит свой арсенал ядерных боеголовок - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA-EFE/JESSICA TAYLOR)

Великобритания меняет свою внешнюю политику и намерена отказаться от планов по сокращению запасов ядерного оружия к середине 2020-х – теперь количество боеголовок будут увеличивать. Такое решение принято впервые после окончания Холодной войны. Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон, представляя в Палате общин новую доктрину внешней и оборонной политики страны до 2030 года, передает BBC.

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Как отмечается, в соответствии с планом 2010 года, к середине 2020-х число ядерных боеголовок в Великобритании должно было сократиться до 180-ти. Сейчас в стране их 195, и теперь арсенал ядерного оружия намерены увеличить до 260 боеголовок.

В комплексном обзоре безопасности, обороны, развития и внешней политики Великобритании, который определяет приоритеты страны до 2030 года, самой острой угрозой безопасности в евроатлантическом регионе названа Россия. Также планируется больше внимания уделять "системным вызовам Китая".

Обрисовывая новую стратегию депутатам, Джонсон сказал, что Великобритании придется заново учиться искусству конкуренции со странами с противоположными ценностями.

По данным BBC, сейчас в мире ядерные боеголовки распределены таким образом:

Россия – 6372,
США – 5800,
Китай – 320,
Франция – 290,
Великобритания – 195,
Пакистан – 160,
Индия – 150,
Израиль – 90,
Северная Корея – 35.

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Наталия Медведева
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Борис Джонсон Великобритания ядерное оружие
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