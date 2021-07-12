Лидеры Слуги народа Давид Арахамия и Александр Корниенко расхвалили Коммунистическую партию Китая в эфире китайского канала CCTV 13. Соответствующий фрагмент опубликовал в Facebook экс-нардеп Борислав Береза.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Корниенко говорил, что Китай показал "важный пример", как можно за короткий срок "перевыполнять задачи, обгоняя темпы роста, и побороть бедность".

"Те темпы экономического роста, которые демонстрирует КНР под руководством Коммунистической партии Китая и ее руководителей они как раз дают пример всему миру", – сказал он.

Арахамия говорил, что "китайский пример уникален, благодаря в первую очередь китайской партии". Он также расхвалил книгу лидера Китая Си Цзиньпина. "Я читаю и я восхищаюсь горизонтом планирования", – сказал он.

Китай является одним из главных геополитических оппонентов США и Западного мира в целом. Например, президент США Джо Байден заявлял: Цзиньпин уверен, что Китай "будет владеть США" через 10-15 лет. А в июне лидеры G7 договорились вместе противостоять усиливающемуся влиянию Китая, сообщал Reuters.

В июне AP сообщило, что Китай якобы шантажировал Украину поставкой вакцин, чтобы та не голосовала в ООН за документ о правах человека в СУАР. В Китае опровергли, власти Украины молчат.

1 июля посольство Китая в Украине опубликовало сообщение о встрече с представителями властей Украины и другими лицами на презентации книги Си Цзиньпина. На встрече был запечатлен и Арахамия.

7 июля китайское госСМИ Синьхуа опубликовало выдержки из интервью Арахамии. Он якобы говорил, что принципы СН и Компартии Китая "во многом совпадают" – и правящая Слуга народа "намерена перенимать опыт КПК в управлении экономикой и построении государства".

Видео – Boryslav Bereza/Facebook

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.