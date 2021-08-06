Встреча Зеленского и Байдена. Сейчас у нас будет три недели "тихой дипломатии" – Маркарова
Украинские дипломаты вышли на финишную прямую подготовки визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон - теперь их ожидает три недели "тихой дипломатии". Об этом в Facebook написала посол Украины в США Оксана Маркарова.
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По словам Маркаровой, реальная цель украинских диппредставителей в США - углубить стратегическое партнерство Украины и США "реальными конкретными совместными инициативами" в защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, дипломаты хотят повысить безопасность в Украине и регионе, увеличить военные способности Украины и ускорить трансформацию страны в современную экономическую сильную демократическую страну.
Дипломат отметила, что также состоялась встреча с членами украинского кокуса в Конгрессе - сенаторами Джин Шахин, Крисом Мерфи, Джимом Ришем, Роджером Викери, Бобом Менендесом, Бенджамином Кардин и конгрессменом Бредом Шерманом.
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"Как сказал министр (иностранных дел Дмитрий Кулеба – ред.), теперь у нас будет три недели "тихой дипломатии", когда мы вместе с американским партнерами будем работать над реализацией оговоренных конкретных планов о встрече лидеров Украины и США", – сказала Маркарова.
- Встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне запланирована на 30 августа. В Конгрессе США призвали перенести встречу на другое время, так как эта дата совпадает с каникулами конгрессменов.
- 4 августа Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки встречи Зеленского и Байдена. Кулеба заявил: Зеленский поедет в США в сильной позиции, а разговоров на повышенных тонах и шантажа не будет.
- Кулеба и Ермак встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Собеседники уверены в успехе встречи Байдена и Зеленского.
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