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Встреча Зеленского и Байдена. Сейчас у нас будет три недели "тихой дипломатии" – Маркарова

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2021, 12:02
Встреча Зеленского и Байдена. Сейчас у нас будет три недели
Встреча Блинкена, Кулебы, Ермака и Маркаровой (Фото – Facebook Маркаровой)

Украинские дипломаты вышли на финишную прямую подготовки визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон - теперь их ожидает три недели "тихой дипломатии". Об этом в Facebook написала посол Украины в США Оксана Маркарова.

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По словам Маркаровой, реальная цель украинских диппредставителей в США - углубить стратегическое партнерство Украины и США "реальными конкретными совместными инициативами" в защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, дипломаты хотят повысить безопасность в Украине и регионе, увеличить военные способности Украины и ускорить трансформацию страны в современную экономическую сильную демократическую страну.

Дипломат отметила, что также состоялась встреча с членами украинского кокуса в Конгрессе - сенаторами Джин Шахин, Крисом Мерфи, Джимом Ришем, Роджером Викери, Бобом Менендесом, Бенджамином Кардин и конгрессменом Бредом Шерманом.

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"Как сказал министр (иностранных дел Дмитрий Кулебаред.), теперь у нас будет три недели "тихой дипломатии", когда мы вместе с американским партнерами будем работать над реализацией оговоренных конкретных планов о встрече лидеров Украины и США", – сказала Маркарова.

Станислав Стороженко
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