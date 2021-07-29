"Могли бы шантажировать мир". Арахамия назвал фатальной ошибкой отказ от ядерного оружия

Украине не стоило отказываться от ядерного оружия в обмен на Будапештский меморандум: с ней по-другому говорили бы, она могла бы шантажировать весь мир, чтобы получать деньги на обслуживание ядерного потенциала. Такое мнение в эфире канала Украина 24 высказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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По его мнению, у первого президента Леонида Кравчука была "фатальная ошибка" – избавиться от ядерного оружия в обмен на Будапештский меморандум, "который ничего не значит".

"Мне кажется, это самая большая (ошибка, – ред.). В принципе мы сегодня все наследуем эту одну ошибку. Всеми ошибками остальных президентов можно просто пренебречь", – сказал Арахамия.

По мнению главы СН, если бы Украина была ядерной державой, то с ней по-другому бы разговаривали и договаривались бы о другом.

Арахамия говорит, что сейчас легко рассуждать, ведь он не знает, какими были обстоятельства в первой половине 1990-х. Однако он считает, что нужно было проявить настойчивость и подписать хотя бы другие документы.

На аргумент, что Украина не могла обслуживать ядерное оружие, Арахамия возразил: "Мы могли бы тогда сократиться, все равно оставить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир – и нам бы давали деньги на обслуживание".

СПРАВКА. Во время своего президентства в начале 1990-х Кравчук участвовал в разработке Будапештского меморандума, который 5 декабря 1994-го подписал его преемник Леонид Кучма с лидерами США, Великобритании и РФ. В соответствии с меморандумом Украина отказалась от ядерного оружия, а страны-подписанты обязались уважать независимость, суверенитет и границы Украины.

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Марк Сировой

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