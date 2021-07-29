UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Могли бы шантажировать мир". Арахамия назвал фатальной ошибкой отказ от ядерного оружия

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2021, 09:29
Давид Арахамия (скриншот видео Україна 24, YouTube)

Украине не стоило отказываться от ядерного оружия в обмен на Будапештский меморандум: с ней по-другому говорили бы, она могла бы шантажировать весь мир, чтобы получать деньги на обслуживание ядерного потенциала. Такое мнение в эфире канала Украина 24 высказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его мнению, у первого президента Леонида Кравчука была "фатальная ошибка" – избавиться от ядерного оружия в обмен на Будапештский меморандум, "который ничего не значит".

"Мне кажется, это самая большая (ошибка, – ред.). В принципе мы сегодня все наследуем эту одну ошибку. Всеми ошибками остальных президентов можно просто пренебречь", – сказал Арахамия.

По мнению главы СН, если бы Украина была ядерной державой, то с ней по-другому бы разговаривали и договаривались бы о другом.

Арахамия говорит, что сейчас легко рассуждать, ведь он не знает, какими были обстоятельства в первой половине 1990-х. Однако он считает, что нужно было проявить настойчивость и подписать хотя бы другие документы.

На аргумент, что Украина не могла обслуживать ядерное оружие, Арахамия возразил: "Мы могли бы тогда сократиться, все равно оставить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир – и нам бы давали деньги на обслуживание".

СПРАВКА. Во время своего президентства в начале 1990-х Кравчук участвовал в разработке Будапештского меморандума, который 5 декабря 1994-го подписал его преемник Леонид Кучма с лидерами США, Великобритании и РФ.

В соответствии с меморандумом Украина отказалась от ядерного оружия, а страны-подписанты обязались уважать независимость, суверенитет и границы Украины.

Читайте также: "Это лишь декларация". Получить гарантии Будапештского меморандума невозможно – посол ФРГ

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Леонид Кравчук ядерное оружие будапештский меморандум Давид Арахамия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 