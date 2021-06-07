Контроль над ядерным арсеналом, который остался в Украине после распада СССР, был в Москве, а не у Киева. Об этом, объясняя причины денуклеаризации страны по Будапештскому меморандуму, рассказал журналистке Янине Соколовой в эфире 5 канала первый президент Леонид Кравчук.

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По его словам, руководство Украины "знало, что у нас есть 1200 боеголовок, но мы ими не управляем".

"У меня не было черного чемоданчика: он был в Москве. Я мог только по телефону говорить с командующим ракетной армии (в Москве, — ред.), а он мог выполнять или не выполнять мои просьбы, не говоря уже о поручениях: это нереально было. У Украины не было возможностей контролировать и заменить ядерное оружие", – сказал Кравчук.

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Он утверждает, что содержание в боеготовности 175 ракетных шахт "стоило бы нам $175 млрд – в тех деньгах, а по нынешним – $300 млрд".

Первый президент не верит, что Россия может применить ядерное оружие против Украины: "Представьте, Россия решила ударить по Харькову. Последствия будут на большой части и самой России".

В конце весны 2021 года президент Зеленский заявил, что "Будапештский меморандум – большая ошибка".

Министр иностранных дел Кулеба объяснил, что этот меморандум "содержит заверения, а не гарантии безопасности".

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Евгений Пилипенко

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