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Украина запросила у США военную помощь

02.06.2021, 15:55
Украина запросила у США военную помощь - Фото
Американские сенаторы и глава МИД Кулеба (Фото - Twitter Кулебы)

Президент Владимир Зеленский и министр обороны Андрей Таран обсудили с американскими сенаторами Джиной Шехин, Крисом Мерфи и Робом Портманом предоставление Украине военной помощи от США – сообщение передадут в Конгресс и Белый дом. Об этом сообщили сенаторы на брифинге, передает Радио Свобода.

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"Мы встретились сегодня с вашим министром обороны. Он был очень конкретным о том, какие именно средства необходимы украинской армии. Мы услышали это сообщение и передадим его в Конгресс и в Белый дом", – сказала Шехин.

Также во время брифинга она сказала, что представители США получили "очень четкий перечень проблем, с которыми сталкиваются войска Украины" на передовой.

"Это даст нам дополнительные аргументы, чтобы когда мы приедем в Соединенные Штаты, убедить в необходимости продолжать предоставлять помощь Украине", – подчеркнула сенатор.

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Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский США ВСУ оружие вооружение военная помощь Крис Мерфи роб портман Андрей Таран джина шехин
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