Украина запросила у США военную помощь
Президент Владимир Зеленский и министр обороны Андрей Таран обсудили с американскими сенаторами Джиной Шехин, Крисом Мерфи и Робом Портманом предоставление Украине военной помощи от США – сообщение передадут в Конгресс и Белый дом. Об этом сообщили сенаторы на брифинге, передает Радио Свобода.
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"Мы встретились сегодня с вашим министром обороны. Он был очень конкретным о том, какие именно средства необходимы украинской армии. Мы услышали это сообщение и передадим его в Конгресс и в Белый дом", – сказала Шехин.
Также во время брифинга она сказала, что представители США получили "очень четкий перечень проблем, с которыми сталкиваются войска Украины" на передовой.
"Это даст нам дополнительные аргументы, чтобы когда мы приедем в Соединенные Штаты, убедить в необходимости продолжать предоставлять помощь Украине", – подчеркнула сенатор.
- После нового витка российской агрессии в апреле этого года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что Украине нужен "новый раунд санкций против России", а также прямая военная поддержка и укрепление украинских оборонных возможностей. Глава МИД Литвы Линкявичус поддержал идею о выдаче Украине оружия.
- Издание Washington Post писало, что государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал увеличить помощь США для Украины в области безопасности. Однако представители американской делегации уклонились от конкретных обещаний по передаче стране вооружения.
- 25 апреля посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген поддержал идею о предоставлении Украине оружия.
- После визита на Донбасс один из двух лидеров партии Зеленых Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ должна дать ВСУ вооружения для оборонительной войны против РФ. Берлин отверг такое предложение.
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