США уклонились от обещаний по вооружению для Украины, но пообещали увеличить помощь – WP

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал увеличить помощь США для Украины в области безопасности. Однако представители американской делегации уклонились от конкретных обещаний по передаче стране вооружения. Об этом говорится в статье The Washington Post об итогах визита делегации США в Киев.

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"Поскольку на границе остается 80 000 российских военнослужащих, заявление Блинкена о поддержке против России очень важно, но администрации Байдена придется решить, какой объем военной помощи она готова оказать Украине", – сказала Анджела Стент, эксперт по России из Джорджтаунского университета.

"Хотя Украина пользуется решительной поддержкой американских законодателей, ее связь с национальными интересами США более слабая, чем раньше", – отмечает издание, акцентируя внимание на том, что в администрации Байдена рассматривают конкуренцию США с Китаем "как важнейшую проблему 21 века и как область, наиболее заслуживающую ресурсов".

Кроме этого, издание отмечает, что Блинкен осудил печально "известную коррумпированность политической системы Киева" после увольнения главы правления Нафтогаза Андрея Коболева.

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Пообещав поддерживать Украину, государственный секретарь США также призвал президента Владимира Зеленского и других украинских официальных лиц не откладывать антикоррупционные меры, такие как капитальный ремонт судебной системы страны, пишет издание.

"Совершенно очевидно, что необходимо добиться большего прогресса в таких вопросах, как корпоративное управление, судебная реформа и обеспечение подлинной независимости антикоррупционного бюро", – сказал Блинкен.

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Станислав Стороженко

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