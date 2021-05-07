UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Блинкен: Украина противостоит трем агрессиям – со стороны России, коррупции и олигархов

07.05.2021, 00:38
Блинкен: Украина противостоит трем агрессиям – со стороны России, коррупции и олигархов - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Украине приходится противостоять агрессии извне – со стороны России, а также изнутри, где агрессия проявляется в виде коррупции и олигархов. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью MSNBC, текст которого опубликован на сайте Госдепа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Журналистка задала вопрос: "Вы также отметили, что коррупция представляет собой угрозу национальной безопасности Украины. Но незадолго до вашего приезда сюда правительство уволило главу государственной газовой компании (очевидно речь идет о Нафтогазе – ред.). Разве это не говорит о том, что Украина не доказала, что в состоянии реформироваться?"

"Украина имеет агрессию извне, со стороны России, но также и внутри в виде коррупции, которая потенциально разъедает ее демократию, и олигархов, которые продвигают свои собственные интересы, а не интересы украинского народа", – ответил Блинкен.

Он сказал, что подробно обсудил с украинскими коллегами усилия, которые они прилагают для проведения реформ.

"Они сделали несколько хороших шагов, но есть и другие области, в которых необходим реальный прогресс, и они признают это", – отметил госсекретарь США.

Он уточнил, что речь, в частности, идет о корпоративном управлении, а также о реформе судебной системы, которая обеспечит создание действительно независимого антикоррупционного органа.

"Все эти вещи жизненно важны … потому, что коррупция – это инструмент, который Россия использует, чтобы попытаться подорвать украинский суверенитет изнутри", – резюмировал Блинкен.

Читайте также: Ермак после встречи Зеленского с Блинкеном: США поддерживают вступление Украины в НАТО

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Энтони Блинкен коррупция Энтони Блинкен коррупция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 