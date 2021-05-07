Блинкен: Украина противостоит трем агрессиям – со стороны России, коррупции и олигархов

Украине приходится противостоять агрессии извне – со стороны России, а также изнутри, где агрессия проявляется в виде коррупции и олигархов. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью MSNBC, текст которого опубликован на сайте Госдепа.

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Журналистка задала вопрос: "Вы также отметили, что коррупция представляет собой угрозу национальной безопасности Украины. Но незадолго до вашего приезда сюда правительство уволило главу государственной газовой компании (очевидно речь идет о Нафтогазе – ред.). Разве это не говорит о том, что Украина не доказала, что в состоянии реформироваться?"

"Украина имеет агрессию извне, со стороны России, но также и внутри в виде коррупции, которая потенциально разъедает ее демократию, и олигархов, которые продвигают свои собственные интересы, а не интересы украинского народа", – ответил Блинкен.

Он сказал, что подробно обсудил с украинскими коллегами усилия, которые они прилагают для проведения реформ.

"Они сделали несколько хороших шагов, но есть и другие области, в которых необходим реальный прогресс, и они признают это", – отметил госсекретарь США.

Он уточнил, что речь, в частности, идет о корпоративном управлении, а также о реформе судебной системы, которая обеспечит создание действительно независимого антикоррупционного органа.

"Все эти вещи жизненно важны … потому, что коррупция – это инструмент, который Россия использует, чтобы попытаться подорвать украинский суверенитет изнутри", – резюмировал Блинкен.

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Наталия Медведева

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