Кулеба с Ермаком прибыл в Вашингтон и заявил: Зеленский будет с Байденом в сильной позиции
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки встречи президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена. Зеленский подойдет к встрече в сильной позиции, пишет в Facebook глава МИД.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Кулеба заявил, что для подготовки встречи президентов он и Ермак встретятся с госсекретарем США Энтони Блинкеном, советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, сенаторами и аналитиками.
По его словам, у Байдена и Зеленского будет ряд больших тем, но какими бы они ни были – не будет никаких повышенных тонов или шантажа.
"Важно, что президент поедет в США в сильной позиции, сразу после масштабной в истории Украины международного события: учредительного саммита Крымской платформы, на который в Киев приедут более трех десятков наших партнеров, в том числе высокая делегация из США", – добавил Кулеба.
- Встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне запланирована на 30 августа. В Конгрессе США призвали перенести встречу на другое время, так как эта дата совпадает с каникулами конгрессменов.
- 23 августа в Киеве должен пройти саммит Крымской платформы. Байден и вице-президент США Камала Харрис на него не приедут. Америку представит министр транспорта Пит Буттиджич, которого у Зеленского называют "восходящей звездой на политической сцене США".
- На фоне грядущей встречи Зеленского и Байдена украинские политики сделали ряд скандальных заявлений. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия расхваливал Коммунистическую партию Китая (главного геополитического оппонента США), размышлял о шантаже ядерным оружием и говорил, что встреча Байдена и Зеленского пройдет на повышенных тонах. А советник Ермака Алексей Арестович заявлял, что Украина развернется на Восток, если Запад ее не поддержит. МИД его слова опроверг.
Читайте также: Украина собирает масштабный саммит мировых лидеров – Крымскую платформу. Как это будет
Комментарии