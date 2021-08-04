UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба с Ермаком прибыл в Вашингтон и заявил: Зеленский будет с Байденом в сильной позиции

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2021, 08:48
Кулеба с Ермаком прибыл в Вашингтон и заявил: Зеленский будет с Байденом в сильной позиции - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки встречи президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена. Зеленский подойдет к встрече в сильной позиции, пишет в Facebook глава МИД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кулеба заявил, что для подготовки встречи президентов он и Ермак встретятся с госсекретарем США Энтони Блинкеном, советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, сенаторами и аналитиками.

По его словам, у Байдена и Зеленского будет ряд больших тем, но какими бы они ни были – не будет никаких повышенных тонов или шантажа.

"Важно, что президент поедет в США в сильной позиции, сразу после масштабной в истории Украины международного события: учредительного саммита Крымской платформы, на который в Киев приедут более трех десятков наших партнеров, в том числе высокая делегация из США", – добавил Кулеба.

Читайте также: Украина собирает масштабный саммит мировых лидеров – Крымскую платформу. Как это будет 

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский саммит дмитрий кулеба вашингтон джо байден андрей ермак крымская платформа Энтони Блинкен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 