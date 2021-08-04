Кулеба с Ермаком прибыл в Вашингтон и заявил: Зеленский будет с Байденом в сильной позиции

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки встречи президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена. Зеленский подойдет к встрече в сильной позиции, пишет в Facebook глава МИД.

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Кулеба заявил, что для подготовки встречи президентов он и Ермак встретятся с госсекретарем США Энтони Блинкеном, советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, сенаторами и аналитиками.

По его словам, у Байдена и Зеленского будет ряд больших тем, но какими бы они ни были – не будет никаких повышенных тонов или шантажа.

"Важно, что президент поедет в США в сильной позиции, сразу после масштабной в истории Украины международного события: учредительного саммита Крымской платформы, на который в Киев приедут более трех десятков наших партнеров, в том числе высокая делегация из США", – добавил Кулеба.

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Марк Сировой

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