Кулеба и Ермак встретились с Блинкеном. Все уверены в успехе встречи Зеленского и Байдена

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Собеседники уверены в успехе встречи президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена, передает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Как сообщается, стороны переговоров уверены: встреча Байдена и Зеленского укрепит стратегическое партнерство США и Украины.

Кулеба, Ермак и Блинкен обсуждали развитие партнерства в сфере безопасности и военно-технической сфере, общие усилие в противодействии вооруженной агрессии России, говорят в МИД.

Также отмечается, что обсуждалась энергетическая безопасность Украины и региона, экономической развитие Украины и укрепление демократии в регионе.

Кулеба подчеркивал, что Украина продолжает воплощать сложные и системные реформы (в том числе судебную), несмотря на агрессию РФ.

Блинкен заверял в поддержке суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины. Он также поддержал Крымскую платформу, на первом саммите которой США представит министр транспорта Пит Буттиджич.

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Марк Сировой

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