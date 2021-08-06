Кулеба и Ермак встретились с Блинкеном. Все уверены в успехе встречи Зеленского и Байдена
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Собеседники уверены в успехе встречи президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена, передает пресс-служба Министерства иностранных дел.
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Как сообщается, стороны переговоров уверены: встреча Байдена и Зеленского укрепит стратегическое партнерство США и Украины.
Кулеба, Ермак и Блинкен обсуждали развитие партнерства в сфере безопасности и военно-технической сфере, общие усилие в противодействии вооруженной агрессии России, говорят в МИД.
Также отмечается, что обсуждалась энергетическая безопасность Украины и региона, экономической развитие Украины и укрепление демократии в регионе.
Кулеба подчеркивал, что Украина продолжает воплощать сложные и системные реформы (в том числе судебную), несмотря на агрессию РФ.
Блинкен заверял в поддержке суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины. Он также поддержал Крымскую платформу, на первом саммите которой США представит министр транспорта Пит Буттиджич.
- Встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне запланирована на 30 августа. В Конгрессе США призвали перенести встречу на другое время, так как эта дата совпадает с каникулами конгрессменов.
- 4 августа Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки встречи Зеленского и Байдена. Кулеба заявил: Зеленский поедет в США в сильной позиции, а разговоров на повышенных тонах и шантажа не будет.
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