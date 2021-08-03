Зеленский подписал законы о судебной реформе
Президент Владимир Зеленский подписал законы о реформе Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Информация опубликована на сайте Верховной Рады.
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Зеленский подписал законопроекты №3711-д о возобновлении работы ВККС, №5058 о порядке избрания членов ВСП и №5069 об ответственности за невыполнение требований дисциплинарного инспектора ВСП.
По закону о возобновлении работы ВККС, ее новый состав будет формироваться с ключевым влиянием международных экспертов. Когда комиссию сформируют по новым правилам, она будет назначать судей в суды общей и специальной юрисдикции, а также проверять добропорядочность действующих судей.
По закону о реформе ВСП, в формировании его состава также решающую роль будут играть международные эксперты. Добропорядочность кандидатов в ВСП будет оценивать Этический совет. В его состав войдут трое действующих или отставных судей по предложению Совета судей и трое международных экспертов.
- 29 июня 2021 года Рада приняла во втором чтении закон о перезапуске ВККС, утвердив поправки, рекомендованные Венецианской комиссией.
- 8 июля он был ветирован президентом из-за противоречия поправок и повторно принят Радой с учетом предложений президента.
- 14 июля парламент одобрил во втором чтении закон о реформе ВСП.
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