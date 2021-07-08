Судебная реформа. Зеленский наложил вето на закон о ВККС – причина в правовой коллизии

Президент Владимир Зеленский вернул закон о восстановлении работы Высшей квалифкомиссии на повторное рассмотрение парламентом, наложив на него вето. Об этом идет речь в представлении от 8 июля, размещенном на сайте Верховной Рады.

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Зеленский воспользовался правом вето, предоставленным частью 2 статьи 94 Конституции. При возврате закона в Раду он указал, что:

В соответствии с европейскими стандартами большинство членов органов судейского самоуправления должны быть судьями. При этом, пропорциональное представительство судей должно учитываться не только при формировании состава ВККС, но и при определении ее правомочности – то есть, при голосовании. В законе были одновременно учтены две поправки, которые вместе образуют правовую коллизию.

Первая предусматривает, что решение ВККС будет считаться принятым, если за него проголосовали хотя бы четыре члена комиссии, два из которых являются международными экспертами, вторая – что за решение должны проголосовать хотя бы четыре члена комиссии: два международника и два кандидата от Высшего совета правосудия.

Статья 94 Конституции действительно дает президенту право вернуть закон на повторное рассмотрение Рады, однако она же предусматривает, что если закон повторно будет принят не менее, чем 2/3 конституционного состава парламента, глава государства будет обязан его подписать.

29 июня 2021 года Рада приняла во втором чтении законопроект по восстановлению работы Высшей квалифкомиссии, утвердив правки, рекомендованные Венецианской комиссии.

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Дарья Мостовая

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