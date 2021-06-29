Справедливому отбору судей быть. Рада учла мнение ЕС и приняла закон о перезапуске ВККС 

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3711-д по восстановлению работы Высшей квалификационной комиссии судей, утвердив при этом правки, рекомендованные Венецианской комиссией. За закон проголосовали 293 народных депутата.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во время обсуждения поправок депутаты также утвердили поправку к проекту закона №453 – именно ее рекомендовала в свое время Венецианская комиссия. Она предусматривает, что при голосовании решающий голос будет принадлежать международным экспертам.

Схема будет работать так: решение конкурсной комиссии будет считаться принятым только в случае, если за него проголосовали более четырех ее членов, двое из которых являются международными экспертами. А если голоса разделятся поровну, то голоса членов международных организаций станут решающими.

Таким образом, новый состав ВККС будет формироваться с учетом мнения независимых международных экспертов. После того, как все члены квалифкомиссии будут избраны, ВККС сможет начать процедуру назначения новых судей в суды общей и специальной юрисдикции.

За принятие этой поправки проголосовали 255 народных депутатов. Голосование по фракциям можно посмотреть ниже:

А вот поправку №197 о проведении собеседований с кандидатами в члены ВККС парламент не поддержал. В ней предлагалось ограничить итоговый перечень финалистов конкурса с 32 вероятных победителей до 16 человек.

В январе 2021 года ЦПК сообщил, что правовой комитет поддержал законопроект №3711, который отдает ВСП ключевую роль в отборе ВККС. В период новогодних праздников члены комитета якобы переписали предварительно согласованную редакцию законопроекта, нивелировав роль международных экспертов и отдав полный контроль за подбором членов ВККС в руки ВСП.

5 мая Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод на законопроект авторства президента №5068 о конкурсном отборе и проверке на добропорядочность членов ВСП. Там говорится, что международные эксперты должны быть наделены решающей ролью в процессе отбора будущих членов ВСП и проверки на добропорядочность действующего состава.

21 мая США и ЕС призвали Украину обеспечить существенную роль независимых экспертов в ВСП и ВККС.

18 июня Костин заявил, что международные эксперты будут играть решающую роль в отборе членов ВККС

Читайте также: В Слуге народа заявили, что судебная реформа может затянуться

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.