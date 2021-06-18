В судебную реформу войдет решающая роль международных экспертов – Слуга народа

Международные эксперты будут играть решающую роль в отборе членов Высшей квалификационной комиссии судей. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по правовой политике, нардеп из Слуги народа Андрей Костин, сообщила пресс-служба партии.

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По словам Костина, законопроект о реформе ВККС №3711-д будет принят в редакции, которая соответствует требованиям Венецианской комиссии.

Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС будет состоять из троих представителей Совета судей и троих представителей, рекомендованных международными организациями, которые сотрудничают с Украиной в сфере борьбы с коррупцией и правовых реформ, заявил Костин.

Рекомендация Венецианской комиссии заключается в том, что для принятия конкурсной комиссией решения необходимы четыре голоса из шести, при этом не менее двух из них должны принадлежать международным партнерам, говорится в заявлении пресс-службы СН.

Костин назвал рекомендацию Венецианской комиссии революционной, по его словам Украина будет первой страной в Европе, которая применит такую модель конкурсных комиссий. "Мы с доверием относимся к партнерам, и они подберут лучших специалистов с точки зрения оценки добропорядочности и профессиональной этики", – заявил Костин.

Костин отметил, что новый состав ВККС, сформированный конкурсной комиссией, должен будет отобрать кандидатов более чем на 2000 вакантных судейских должностей, и проверить 2000 действующих судей.

В январе 2021 года Центр противодействия коррупции сообщал, что комитет Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №3711, который отдает Высшему совету правосудия ключевую роль в отборе ВККС. По данным центра, в период новогодних праздников члены комитета переписали предварительно согласованную редакцию законопроекта, нивелировав роль международных экспертов и отдав полный контроль за подбором членов ВККС в руки ВСП.

5 мая Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод на законопроект авторства президента Владимира Зеленского №5068 о конкурсном отборе и проверке на добропорядочность членов ВСП. Там отмечается, что международные эксперты должны быть наделены решающей ролью в процессе отбора будущих членов ВСП и проверки на добропорядочность действующего состава.

7 июня общественные организации призвали Раду не принимать закон о перезапуске ВККС в варианте без ключевой роли международных экспертов.

16 июня США и Евросоюз призвали Украину провести судебную реформу с учетом решающей роли международных экспертов.

Денис Юдин

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