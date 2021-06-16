"Время выполнять обещания". США и ЕС призвали Украину сделать отбор судей независимым

Посольство США и делегация Европейского Союза выступили с совместным заявлением. В нем они отметили, что комиссии по отбору судей и членов антикоррупционных организаций должны быть независимыми – только так Украины сможет в полной мере реализовать судебную реформу. Текст появился на сайте американского посольства.

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В заявлении подчеркивается, что основной предпосылкой успеха реформы судебной системы и борьбы с коррупцией являются "независимые эксперты, назначенные международными партнерами Украины". Именно такие эксперты помогут выбрать профессионально компетентных и добропорядочных кандидатов в судьи, уверены в ЕС.

Как ранее отмечала Венецианская комиссия, единственный способ обеспечить независимость членов отборочных комиссий – это "прийти к тому, чтобы международные партнеры Украины выдвигали часть кандидатов с зарубежным опытом но без предубеждений, конфликта интересов и скрытых планов".

В ЕС и посольстве США заявили, что само существование Высшего антикоррупционного суда и Нацагентства по предотвращению коррупции – уже победа для Украины, но теперь нужно обеспечить еще и прозрачный отбор будущих сотрудников для этих организаций.

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"Независимые эксперты угрожают тем, кто выигрывает от существующей системы и стремится сохранить контроль над рычагами власти в Украине. Украина доказала успешность модели реформ – что комиссии служат украинскому народу, а не корыстным интересам, которые хотят его контролировать", – говорится в заявлении.

При этом, подчеркнули в Венецианской комиссии, последний голос при приеме кандидата на работу все равно остается за самой организацией, а это значит, что международных членов комиссий вполне можно наделить правом решающего голоса при разделении голосов поровну.

"Мы, как друзья Украины, поддерживаем руководство Украины и просим его действовать с политическим мужеством. Мы призываем его подумать о стремлениях народа. Народ требовал реформ во время революции достоинства и голосовал за них. Сейчас время властям Украины выполнять обещания", – отмечается в документе.

В январе 2021 года ЦПК сообщил, что комитет Рады поддержал законопроект №3711, который отдает ВСП ключевую роль в отборе Высшей квалифкомиссии судей. Члены комитета переписали предварительно согласованную редакцию законопроекта, нивелировав роль международных экспертов и отдав полный контроль за подбором членов ВККС в руки ВСП.

5 мая Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод на законопроект авторства президента №5068 о конкурсном отборе и проверке на добропорядочность членов ВСП. Там отмечается, что международные эксперты должны играть решающую ролью при отборе будущих членов ВСП и проверке на добропорядочность.

21 мая США и ЕС призвали Украину обеспечить существенную роль независимых экспертов в ВСП и ВККС.

7 июня Раду призвали не принимать закон о перезапуске ВККС в текущем варианте – в нем нивелируется роль международных экспертов.

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Дарья Мостовая

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