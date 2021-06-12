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Защита КСУ от давления и другие реформы. Зеленский утвердил стратегию развития правосудия

12.06.2021, 17:40
Защита КСУ от давления и другие реформы. Зеленский утвердил стратегию развития правосудия - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию развития системы правосудия на 2021-2023 годы – она должна усовершенствовать судебную систему и приблизить ее к международным стандартам. Указ об этом появился на сайте главы государства.

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В документе можно выделить несколько направлений.

  1. Планируется провести аудит системы местных судов, чтобы определить существующие проблемы и недостатки.
  2. Усилить функциональные и процессуальные возможности Верховного суда.
  3. Для эффективной организации работы Высшего антикоррупционного суда выделят дополнительные ресурсы, в том числе постоянные помещения.
  4. Методика определения ставок судебного сбора будет усовершенствована.
  5. Для отдельных категорий дел введут обязательный досудебный порядок урегулирования споров с применением медиации и других практик.
  6. Будет рассмотрен вопрос о появлении мировых судей.
  7. Формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия будет происходить по результатам открытого конкурса с привлечением международных экспертов.
  8. Механизмы проверки добродетельности судей Конституционного суда будут усовершенствованы, проверять также будут, насколько они соответствуют должности и придерживаются стандартов профессиональной этики.
  9. Будет разработан механизм защиты судей КСУ от политического и другого влияния во время принятия решений и выводов.
  • В январе 2021 года ЦПК сообщил, что комитет Рады поддержал законопроект №3711, который отдает ВСП ключевую роль в отборе Высшей квалифкомиссии судей. Члены комитета переписали предварительно согласованную редакцию законопроекта, нивелировав роль международных экспертов и отдав полный контроль за подбором членов ВККС в руки ВСП.
  • 5 мая Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод на законопроект авторства президента №5068 о конкурсном отборе и проверке на добропорядочность членов ВСП. Там отмечается, что международные эксперты должны играть решающую ролью при отборе будущих членов ВСП и проверке на добропорядочность.

Читайте также: "Полный крах судебной реформы". Раду призвали не принимать закон о перезапуске ВККС

Дарья Мостовая
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