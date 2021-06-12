Защита КСУ от давления и другие реформы. Зеленский утвердил стратегию развития правосудия

Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию развития системы правосудия на 2021-2023 годы – она должна усовершенствовать судебную систему и приблизить ее к международным стандартам. Указ об этом появился на сайте главы государства.

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В документе можно выделить несколько направлений.

Планируется провести аудит системы местных судов, чтобы определить существующие проблемы и недостатки. Усилить функциональные и процессуальные возможности Верховного суда. Для эффективной организации работы Высшего антикоррупционного суда выделят дополнительные ресурсы, в том числе постоянные помещения. Методика определения ставок судебного сбора будет усовершенствована. Для отдельных категорий дел введут обязательный досудебный порядок урегулирования споров с применением медиации и других практик. Будет рассмотрен вопрос о появлении мировых судей. Формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия будет происходить по результатам открытого конкурса с привлечением международных экспертов. Механизмы проверки добродетельности судей Конституционного суда будут усовершенствованы, проверять также будут, насколько они соответствуют должности и придерживаются стандартов профессиональной этики. Будет разработан механизм защиты судей КСУ от политического и другого влияния во время принятия решений и выводов.

В январе 2021 года ЦПК сообщил, что комитет Рады поддержал законопроект №3711, который отдает ВСП ключевую роль в отборе Высшей квалифкомиссии судей. Члены комитета переписали предварительно согласованную редакцию законопроекта, нивелировав роль международных экспертов и отдав полный контроль за подбором членов ВККС в руки ВСП.

5 мая Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод на законопроект авторства президента №5068 о конкурсном отборе и проверке на добропорядочность членов ВСП. Там отмечается, что международные эксперты должны играть решающую ролью при отборе будущих членов ВСП и проверке на добропорядочность.

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Дарья Мостовая

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