"Полный крах судебной реформы": Раду призвали не принимать закон о перезапуске ВККС

Общественные организации призвали Верховную Раду не принимать законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей в нынешнем варианте. Об этом говорится в заявлении фонда DEJURE, Центра противодействия коррупции и Автомайдана.

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Общественные организации подчеркивают, что в нынешней редакции законопроекта ключевое влияние на формирование состава ВККС отводится Высшему совету правосудия, который назван в заявлении "нереформированным, насквозь коррумпированным", "подконтрольным одиозному Павлу Вовку (главе Окружного админсуда Киева – ред.)".

В заявлении подчеркнуто, что ВККС будет отвечать за отбор более 2000 судей на вакансии по всей Украине и проверку добропорядочности такого же числа судей.

"Проектом №3711-д полностью нивелируется роль в отборе состава ВККС международных экспертов. Это противоречит и рекомендации Венецианской комиссии, и договоренностям Украины с международными партнерами – ЕС и США, ставит под риск финансирование от МВФ", – подчеркнуто в заявлении.

Общественные организации отмечают, что ситуацию может исправить принятие Радой двух поправок к законопроекту:

– поправка №451, поданная нардепами из Голоса, предполагает отбор составав ВККС конкурсной комиссией, а не ВСП;

– поправка №453, поданная нардепами из Слуги народа, дает междунарожным экспертам в конкурсной комиссии решающий голос.

"Провал поправок и голосование за действующую редакцию законопроекта №3711-д будет означать полный крах судебной реформы, инициированной президентом Зеленским", – уверены авторы заявления.

В январе 2021 года ЦПК сообщил, что комитет Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №3711, который отдает ВСП ключевую роль в отборе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). По данным центра, в период новогодних праздников члены комитета переписали предварительно согласованную редакцию законопроекта, нивелировав роль международных экспертов и отдав полный контроль за подбором членов ВККС в руки ВСП.

5 мая Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод на законопроект авторства президента №5068 о конкурсном отборе и проверке на добропорядочность членов ВСП. Там отмечается, что международные эксперты должны быть наделены решающей ролью в процессе отбора будущих членов ВСП и проверки на добропорядочность действующего состава.

21 мая США и ЕС призвали Украину обеспечить существенную роль независимых экспертов в ВСП и ВККС.

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Денис Юдин

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