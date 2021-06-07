UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Полный крах судебной реформы": Раду призвали не принимать закон о перезапуске ВККС

07.06.2021, 14:25
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Общественные организации призвали Верховную Раду не принимать законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей в нынешнем варианте. Об этом говорится в заявлении фонда DEJURE, Центра противодействия коррупции и Автомайдана.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Общественные организации подчеркивают, что в нынешней редакции законопроекта ключевое влияние на формирование состава ВККС отводится Высшему совету правосудия, который назван в заявлении "нереформированным, насквозь коррумпированным", "подконтрольным одиозному Павлу Вовку (главе Окружного админсуда Киева – ред.)".

В заявлении подчеркнуто, что ВККС будет отвечать за отбор более 2000 судей на вакансии по всей Украине и проверку добропорядочности такого же числа судей.

"Проектом №3711-д полностью нивелируется роль в отборе состава ВККС международных экспертов. Это противоречит и рекомендации Венецианской комиссии, и договоренностям Украины с международными партнерами – ЕС и США, ставит под риск финансирование от МВФ", – подчеркнуто в заявлении.

Общественные организации отмечают, что ситуацию может исправить принятие Радой двух поправок к законопроекту:

– поправка №451, поданная нардепами из Голоса, предполагает отбор составав ВККС конкурсной комиссией, а не ВСП;

– поправка №453, поданная нардепами из Слуги народа, дает междунарожным экспертам в конкурсной комиссии решающий голос.

"Провал поправок и голосование за действующую редакцию законопроекта №3711-д будет означать полный крах судебной реформы, инициированной президентом Зеленским", – уверены авторы заявления.

  • В январе 2021 года ЦПК сообщил, что комитет Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №3711, который отдает ВСП ключевую роль в отборе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). По данным центра, в период новогодних праздников члены комитета переписали предварительно согласованную редакцию законопроекта, нивелировав роль международных экспертов и отдав полный контроль за подбором членов ВККС в руки ВСП.
  • 5 мая Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод на законопроект авторства президента №5068 о конкурсном отборе и проверке на добропорядочность членов ВСП. Там отмечается, что международные эксперты должны быть наделены решающей ролью в процессе отбора будущих членов ВСП и проверки на добропорядочность действующего состава.
  • 21 мая США и ЕС призвали Украину обеспечить существенную роль независимых экспертов в ВСП и ВККС.

Читайте также: Спецпроект | Павел Вовк и тайная комната. Как устроена "империя зла" ОАСК: почти детектив (от 25.03)

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада автомайдан судебная реформа цпк центр противодействия коррупции ВККС всп DEJURE
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 