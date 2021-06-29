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В Слуге народа заявили, что судебная реформа может затянуться

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2021, 11:20
В Слуге народа заявили, что судебная реформа может затянуться - Фото
Андрей Костин (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Украине необходима судебная реформа, но если пойти по пути, который предлагает Венецианская комиссия – это займет очень много времени, так как сначала придется обновить Высший совет правосудия, а после – Высшую квалифкомиссию судей. Об этом в интервью ZN.ua заявил глава правового комитета, нардеп Слуги народа Андрей Костин.

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Он отметил, что сегодня в Украине огромнейший дефицит судей, поэтому "ключевая преграда – время".

"Если пойти путем, который предлагает Венецианская комиссия, то кейс принятия законопроекта и формирования ВСП<...>займет около года. То есть, только следующим летом сможем приступить к созданию ВККС. А к реальной рабочей комиссии выйдем к 2023 году", – подчеркнул Костин.

По его словам, из-за тотальной нехватки судей "хорошо если к этому времени из пяти тысяч действующих судей останутся хотя бы три, остальные – уйдут в отставку". Аналогичная ситуация в апелляционных судах и особенно в судах общей юрисдикции, отметил глава комитета.

По мнению Костина, досрочный роспуск ВККС был "самой большой ошибкой", которая ослабила позиции в борьбе с внутренним сопротивлением реформе – создание новой ВККС должно исправить эту ошибку.

  • В январе 2021 года ЦПК сообщил, что правовой комитет поддержал законопроект №3711, который отдает ВСП ключевую роль в отборе ВККС. В период новогодних праздников члены комитета якобы переписали предварительно согласованную редакцию законопроекта, нивелировав роль международных экспертов и отдав полный контроль за подбором членов ВККС в руки ВСП.
  • 5 мая Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод на законопроект авторства президента № 5068 о конкурсном отборе и проверке на добропорядочность членов ВСП. Там говорится, что международные эксперты должны быть наделены решающей ролью в процессе отбора будущих членов ВСП и проверки на добропорядочность действующего состава.
  • 21 мая США и ЕС призвали Украину обеспечить существенную роль независимых экспертов в ВСП и ВККС.
  • 18 июня Костин заявил, что международные эксперты будут играть решающую роль в отборе членов ВККС

Читайте также: "Полный крах судебной реформы". Раду призвали не принимать закон о перезапуске ВККС

Дарья Мостовая
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